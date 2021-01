Hyundai en conversaciones con Apple para desarrollar un coche autónomo

Los fabricantes de automóviles están cada día más cerca de Silicon Valley y viceversa.

No obstante, Hyundai aseguró que no se ha tomado ninguna decisión. Mientras reportes aseguran que faltan, no menos de, cinco años para conocer el Apple Car.

Hyundai en conversaciones con Apple, así lo reveló el propio fabricante surcoreano en un comunicado. En el mismo se dijo la empresa está hablando con la unidad de Apple encargada en el desarrollo del coche autónomo,.

“Apple y Hyundai están en conversaciones, pero como está en una fase temprana, no se ha decidido nada“, dijo el fabricante surcoreano en un comunicado publicado el viernes.

A pesar de los reportes que indicaban otra cosa, fuentes familiarizadas con Apple aseguran que tardarán al menos media década en lanzar un vehículo eléctrico autónomo, según lo reportó Bloomberg News.

Apple, que no fabrica sus propios productos, no tiene prisa en decidir sobre los posibles socios de la industria del automóvil.

Hyundai en conversaciones con Apple

Hyundai es uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, y espera entrar en una colaboración con Apple. Todo indica que los surcireanos aporten su destreza de fabricación, y Apple todo lo relacionados a la plataforma de machine learning y poder computacional.

“Apple necesita asociarse con un fabricante de automóviles porque no tiene capacidad de producción y redes de ventas para vender sus coches“, dijo Lee Han-Joon, un analista de KTB Investment & Securities Co. en Seúl. “La construcción de esas capacidades no puede hacerse rápidamente, así que Apple necesitará un socio para eso.”

Hyundai proporcionaría a Apple un socio que ya está avanzando a pasos agigantados hacia nuevas tecnologías de automóviles eléctricos, sin conductor y voladores. Incluyendo la creación de una empresa conjunta de conducción autónoma de 4.000 millones de dólares. Se espera que la empresa, junto con Aptiv, tenga una plataforma de conducción autónoma lista para la producción. Disponible para los proveedores de robotaxi, operadores de flotas y fabricantes en 2022.

La empresa surcoreana introducirá este año su primer vehículo eléctrico, el Ioniq 5, construido sobre una plataforma específica. El fabricante de automóviles, junto con su unidad Kia, planea introducir 23 nuevos modelos de EV y vender 1 millón de unidades para el 2025.

No es la primera vez para Hyundai

En agosto de 2016, Hyundai también se acercó a otro gigante de Silicon Valley para una ropuesta similar. En aquel entonces las conversaciones fueron con Google.

Hyundai es uno de los fabricantes de automóviles más agresivos en la integración en sus vehículos de Android Auto y Apple’s CarPlay. Sistemas que permiten que teléfonos inteligentes iPhone y Android se conecten de forma inalámbrica a los sistemas de infoentretenimiento de sus coches.