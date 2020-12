Cuatro gadgets para autos imprescindibles en tu próximo viaje

Utilizamos nuestro auto para hacer casi todo en la vida. Y gracias a pequeños gadgets que podemos conectar en las salidas de 12v, lo hacemos no solo más cómodo, sino también, más práctico.

Los gadgets para autos son pequeños aparatos diseñados para mejjorar tu experiencia de conducción. La tecnología ha cambiado la forma en que conducimos. Algunos de estos aparatos son relativamente baratos y fáciles de conseguir.

Estamos a punto de entrar en las vacaciones navideñas, lo que significa que muchos tomarán sus autos y viajarán para visitar a sus seres queridos. Sin emnbargo, no todo el mundo tiene en sus autos acceso a la más nueva tecnología y conectividad. Pero nosostros estamos decididos a no dejar que eso evite que te sientas actualizado al momento de conducir por la autopista.

Gadgets para autos 2020

Para no quedarnos atrás, miramos en páginas como 12v24vproducts.org para encontrar algunos de los pequeños gadgets para autos más interesantes, y que llevarán cualquier coche al futuro -sin ser un DeLorean.

Veamos…

Receptor Bluetooth Mpow

Un receptor Bluetooth es la única forma de transmitir música en un auto que no tenga un sistema de conexión inalámbrica integrado. La llegada de los receptores Bluetooth fue un alivio para la mayoría de los conductores que toddavía tienen su viejo y confiable auto.

El receptor Bluetooth de Mpow es un dispositivo asequible que conectará tu teléfono directamente a los parlantes del auto. La configuración es sencilla, ya que la unidad se conecta directamente al conector de 3.5mm para auriculares del teléfono. -si es que lo tiene.

No hay necesidad de conectar esta unidad a una toma de corriente. Este receptor Bluetooth Mpow también puede ser usado para realizar llamadas con una gran calidad. Hay poca o ninguna estática con el receptor Bluetooth Mpow. Muchas unidades sufren de interferencias y esto puede afectar la calidad del sonido. Pero con el receptor Bluetooth del Mpow, obtendrás la calidad de sonido que deseas.

Roav SmartCharge F2

El Roav SmartCharge F2 es diferente a otros dispositivos de su clase. Ofrece características únicas que los conductores aprecian. Por ejemplo, el Roav SmartCharge F2 es un dispositivo rastreable y cuenta con un localizador para tu auto. Esta es una gran funcionalidad para cuando pierdas el auto en un estacionamiento concurrido. Adicionalmente, tiene dos prácticos puertos USB que puedes usar para cargar dispositivos.

La configuración del Roav SmartCharge F2 es muy sencilla. Sólo tienes que sintonizar el canal al que quieres transmitir y conectar el teléfono. La conexión se realiza en unos dos segundos. El dispositivo se reinicia cada vez que subes a tu vehículo, y si estás usando una aplicación de transmisión, puedes guardar tu canción a mitad de la transmisión. El Roav SmartCharge F2 funciona muy bien con Pandora y Spotify. También es un gran dispositivo para la comunicación manos libres en la carretera.

Cargador Nonda ZUS QC

Cuando cargas tu teléfono u otros dispositivos en tu auto, necesitas un cargador en el que puedas confiar. Muchos cargadores baratos dejan de funcionar después de un tiempo. El cargador Nonda ZUS QC es todo lo contrario.

El Nonda ZUS QC se conecta en la conexión de 12v, y tiene dos salidas USB. Este cargador llenará la batería de tu dispositivo 2.5 veces más rápido que un cargador tradicional. Es ideal para los iPhones y otros teléfonos de alta potencia que suelen necesitar una buena cantidad de carga para ponerse en marcha.

Lo que hace que este dispositivo sea genial es el hecho de que monitoriza tu vehículo. Con descargar la aplicación en tu dispositivo móvil puedes conectarte al cargador Nonda ZUS QC y monitorizar los signos vitales de tu auto mientras conduces. Esta es una gran característica para conducir en un viaje largo en el que necesitas prestar atención a lo que sucede bajo el capó.

Si tienes un auto con mucho kilometraje, esta es una gran adición. Podrás monitorear tu vehículo y evitar cualquier sopresa indeseable. Si quieres un cargador que vaya un paso más allá, el cargador Nonda ZUS QC es la elección perfecta.

Aspiradora de mano inalámbrica Black+Decker Dustbuster

Si tienes una familia con chicos pequeños, no hay duda de que tu auto sufrió una buena cantidad de desastres. La Black+Decker Dustbuster llegó para hacer tu día un poco más fácil. Esta aspiradora de mano inalámbrica es una aspiradora recargable desde la salida e 12v normal de cualquier auto. Tiene un diseño ligero, y no solo porque esta aspiradora sea de mano no significa que falte en el departamento de potencia.

La Black+Decker Dustbuster es una aspitradora muy capaz de limpiar todo, desde tierra hasta caramelos. Sea cual sea el desorden, podrás limpiarlo con facilidad. Vaciarla es relativamente simple gracias al avanzado diseño de la taza. La potente batería de iones de litio puede mantener su carga durante 12 meses, por lo que si la guardas en el coche seguirá funcionando cuando la necesites. El diseño de la nariz larga facilita el acceso a las zonas de difícil acceso entre los asientos.

Gadgets para autos