Free Fire ganó el juego móvil del año de Esports

Debido a la actual pandemia de coronavirus, la ceremonia se realizó digitalmente a través de Twitch

Free Fire ganó el juego móvil del año en los Esports Awards 2020. El título de battle royale se llevó a casa el premio como el Juego Móvil del Año de los Esports.

El título de battle royale no sólo se llevó el premio, sino que fue el primer juego para móviles en hacerlo, ya que este año fue la primera vez que se incluyó la categoría.

La competición fue dura, ya que los otros nominados fueron Arena of Valor, Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile, Clash Royale, Brawl Stars, Mobile Legends y Clash of Clans.

Garena Free Fire registró 80 millones de usuarios activos diarios en mayo, lo que demuestra que el juego sigue teniendo una gran base de jugadores.

El año pasado, el de battle royale fue el título más descargado del año. Además, en los primeros nueve meses de 2020, Free Fire recogió 220 millones de instalaciones, convirtiéndolo en el título móvil más instalado hasta ahora en 2020.

El productor de Garena Free Fire, Harold Teo, afirmó que el equipo se sentía ” humildemente honrado” por haber recogido el premio. Además, continuarán trabajando duro para “ayudar a más gente de todo el mundo a amar a Free Fire”.