Cyberpunk 2077: Todo lo que tienes que saber para su lanzamiento

Cyberpunk 2007 saldrá a la venta, finalmente, el jueves 10 de diciembre de 2020. El juego ya está disponible para su pre-pedido. Una vez lanzado, el título estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Google Stadia.

Desarrollado por el estudio CD Projekt Red -el mismo de The Witcher-, Cyberpunk 2077 es un juego tipo RPG (Role Play Game), de mundo abierto, cuya historia está llena de acción.

La narrativa tendrá lugar en Night City, una megápolis obsesionada con el poder, el glamour y mejoras biotecnológicas corporales. La historia está ambientada en un futuro distópico al estilo cyberpunk (obvio ¿no?) como el que hemos visto en Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell y Total Recall.

La historia de Cyberpunk 2077 tendrá como protagonista a “V”, cuyo avatar podrás personalizar en todo sentido. Desde su ropa, hasta su género. Al momento de iniciar el juego, podrás modificar el cibersoftware, las habilidades y el estilo de juego de “V”, lo cual tendrá un impacto en la forma en la que se desarrolla la historia mientras exploras la ciudad.

Como es de esperar, estarán disponibles una variedad de armas actualizables, habilidades de hacking e implantes para mejorar el cuerpo. Con el dinero ganado dentro del juego, podrás comprar más armamento y cyberware, o incluso comprar autos, motos y ropa de lujo.

No obstante, y un aspecto interesante de Cyberpunk 2077, es que puedes hacer tratos con arregladores de mala muerte, celebridades desesperadas e inteligencia artificial renegada para conseguir cosas e información a mejor precio o más rápido. Además, puedes ver cómo cambia la historia según tus acciones.

Los jugadores pueden seleccionar el fondo, elegir su equipo y establecer duelos contra otros miembros de la comunidad en un juego de planificación y engaño.

Después de seleccionar el equipamiento, los jugadores podrán elegir un oponente de una tabla de clasificación o pueden invitar a uno de sus amigos y planear una pelea.

Además, si recibiste un desafío, puedes buscar el equipo de tu adversario y evaluar sus tácticas. Al mismo tiempo, puedes planear tu defensa y seleccionar un campo de batalla. La lucha continuará hasta 6 rounds o hasta que uno de los jugadores del juego esté caído. Si ninguno de los jugadores ha caído, entonces el encuentro quedará en empate. Si el Trauma Team tiene que rescatar a alguien en el juego, el que quede en pie gana el combate.

Inicialmente, Cyberpunk 2077 se lanzaría el 19 de noviembre y CD Projekt Red, pero desde entonces se retrasó un par de veces. No obstante, los desarrolladores ya habían revelado los requisitos de PC para el juego. Los jugadores tendrán que tener un Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200G, 12 GB de memoria, una GTX 1060 6 GB o Radeon R9 Fury, y 70 GB de almacenamiento SSD para jugar el próximo juego de acción en primera persona.

El estudio también afirmó que la campaña de Cyberpunk 2077 será “ligeramente más corta” que The Witcher 3.

Counting hours until #Cyberpunk2077? Check your instincts in a brand new activity on our official forums!

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 6, 2020