[REVIEW] Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077

9 Para los amantes del cyberpunk

Todavía estamos esperando por el lanzamiento del juego. Mientras tanto, Seagate le hace un guiño a los fanáticos de Cyberpunk 2077 con el Game Drive para Xbox.

El Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077 es una pieza más que se une al universo del esperado juego. Con consolas nuevas ya en el mercado cuyo almacenamiento pudiera ser muy rápido pero parece ya ser poco, gracias a juegos que piden cientos de gigas en almacenamiento. En este contexto tener una unidad externa para nuestra consola es una necesidad.

En tal sentido probamos el Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077 para Xbox, y a continuación, nuestra reseña.

Las unidades externas de Seagate listas para funcionar de inmediato con las consolas Xbox de Mirosoft no son nuevas. En 2017 reportamos el lanzamiento de la edición Halo Wars 2. Sin embargo, desde entonces, la compañía a elevado su oferta de almacenamiento hasta los 5 TB.

Esta nueva unidad viene con una acabado inspirado en Cyberpunk 2077, quizá el juego más esperado del momento. No obstante, CD Projekt Red, el estudio detrás del desarrollo de Cyberpunk 2077, confirmó que tendremos que seguir esperando para aventurarnos en Night City. Lo cual no significa que no podamos irnos ambientando. Eso mismo hicimos nosotros.

¿Por qué Cyberpunk 2077? Entendiendo el fenómeno

No es una secreto para nadie nuestras ansias por jugar el juego que inspiró el diseño de esta unidad. Pero nuestra impaciencia, como la de muchos, tiene una explicación. CyberPunk 2077 está basado en el popular juego de rol de mesa creado por Mike Pondsmith en los años 80s. Es una historia ambientada en un futuro distópico con elementos Cyberpunk, con fuertes influencias de novelas como Hardwired de Walter Jon Williams y la película Blade Runner de 1982. Dicho juegos fueron bien recibidos con cuatro ediciones, dos juegos de cartas coleccionables, un videojuego de plataformas en 2D en 2007, y ahora con el próximo CyberPunk 2077.

CyberPunk 2077 es un videojuego tipo RPG en primera persona y de mundo abierto. Es uno de los juegos más esperados de 2020. Razón por la cual ha habido tanta frustración con los anuncios de su retraso. El juego está siendo desarrollado por el estudio que está detrás de The Witcher 3: Wild Hunt y están trabajando directamente con Nvidia. Y sus requerimientos para PC ya fueron publicados.

En 2018, el trailer revelación dejó a todo el mundo con ganas de más. Sin mencionar la inclusión sorpresiva de Keanu Reeves en el juego.

El personaje central, V, es altamente personalizable, y trae un árbol de ventajas para las habilidadesd. Hay muchas otras cosas en el juego, como que no tiene pantalla de carga mientras exploras el mundo, la versión multiplayer la veremos después del lanzamiento. Y si reservas el juego para Xbox One, también estará disponible en la serie Xbox X, si es que llega a salir.

Entonces, ¿por qué Seagate lanza la unidad antes del juego? Aunque Cyberpunk 2077 está programado para el 10 de diciembre de 2020, lo puedes puedes preordenar y descargarlo ahora mismo para, tenerlo listo para jugar cuando salga oficialmente. Por lo tanto, ¿qué mejor lugar para resguarar una copia de Cyberpunk 2077 que la Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077?

Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077: características

Diseño

El Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077 no se diferencia en tamaño y forma de otras unidades de la marca. Pero hasta ahí llega su parecido. Esta, más que una disco duro parece más bien una pieza de colección del universo de Cyberpunk 2077. El diseño de esta unidad está leno de detalles propios de la estética del videojuego. Es más, por un momento pensamos que reflejaba una pieza del juego. Y que su acabado no es simplemente de pintura, tiene textura y colores propios de estética cyberpunk.

Incluso por la parte posterior tiene una inscripción que se podría considerar un easter egg. Escrito de forma aparentemente imprpvosada está la pregunta “Where is Johnny?“, haciendo referencia a Johnny Silverhand, el personaje interpretado por Keanu Reeves, y cuya importancia es fundamental en desarrollo de la historia del juego.

Rendimiento

Para probar el rendimiento del Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077 para Xbox, utilizamos una MacBook Pro 13 con macOs Catalina. La herramienta de prueba que ejecutamos fue Blackmagic Speed Test.

En primer lugar, configuramos la herramienta para arrojar cargas de estrés de 1GB, en las que el Seagate alcanzó velocidades de hasta 241 MB/s de escritura y 393 MB/s de lectura, para archivos tipo NTCS/PAL. En el otro extremo, con la misma carga de estrés, pero para archivos multimedia de resolución 2K codificados en formato ProRes 422 HQ, la unidad reportó velocidades de hasta 75 MB/s de escritura y 123 MB/s de lectura.

Conclusión

La Seagate Game Drive edición especial Cyberpunk 2077 para Xbox, es un excelente producto. Tanto desde el punto de vista estético como funcional. Ahora, con la llegada de las nuevas consolas que ofrecen almacenamiento super rápido, pero muy caro de expandir, y que cada vez son más los juegos que ocupan cientos de gigas de memoria -como Call of Duty que ocupa 250GB, hacen esta unidad un acompañamiento necesario para nuestras consolas.

Con esta unidad podrás aprovechar el Game Pass y todos los juegos gratuitos que se ofrecen cada mes.

Estéticamente hablando tiene un diseño genial, muy bien cuidado y con detalles bien definidos. Sin duda alguna, este disco duro lucirá perfecto al lado de la Xbox edición especial Cyberpunk 2077 que con seguridad saldrá el año que viene.

En cuanto al rendimiento, la unidad ha dado unos buenos resultados. Para 2MB secuenciales reportó 144MB/s de lectura y escritura. 2MB aleatorios fue un poco más lento con 30MB/s de lectura y 74,7MB/s de escritura. 4K tenía 94 IOPS de lectura y 1.049 IOPS de escritura. Estos números son más que adecuados para la mayoría de los juegos.