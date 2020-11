Ruined King, el spin-off de League of Legends, llegará en 2021

Esté título, basado en el universo de League of Legends será para un solo jugador. Además marca el debut de la franquicia en las consolas por primera vez.

Ruined King, el spin-off de League of Legends, llegará a las consolas en 2021. Esté título, basado en el universo de LoL será para un solo jugador. Además marca el debut de la franquicia en las consolas por primera vez, ha publicado sus primeros (aunque vagos) datos.

Ruined King llegará en algún momento durante los primeros meses 2021, llegando primero para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam y la Epic Game Store. Mientras que las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X/S serán publicadas poco después. Los jugadores de PS4 y Xbox One podrán actualizarse gratuitamente.

Ruined King, el spin-off de League of Legends ¿de qué va?

Junto con la noticia del lanzamiento, Riot Games también anunció algunos detalles adicionales sobre lo que será Ruined King. EL título será un juego de rol para un solo jugador, por turnos, ambientado en las regiones de Bilgewater e Islas Sombrías de Runaterra, el planeta en el que se ambienta League of Legends.

La compañía también reveló la lista de campeones de League of Legends que aparecerán como personajes para jugar en Ruined King: Miss Fortuna, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke.

El trailer, mostrado abajo, no muestra nada de la dinámica de juego. Sin embargo Riot Forge ya prometió que publicará más información sobre Ruined King en el mes que viene.

Un universo ampliado

El lanzamiento será el primer juego del nuevo sello editorial independiente de Riot Games, Riot Forge, que se anunció el año pasado como parte de una nueva iniciativa para asociarse con otros desarrolladores para ampliar el universo de League of Legends a nuevos juegos y géneros.

Junto con Ruined King -desarrollado por Airship Syndicate, el equipo que está detrás de Darksiders Genesis- Riot Forge también está trabajando en Convergence, desarrollado por Double Stallion Games, que también saldrá para consolas y PC, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Todo esto se suma a los otros títulos de League of Legends en los que Riot está trabajando, como su juego de cartas coleccionables Legends of Runaterra (lanzado a principios de 2020), League of Legends: Wild Rift (un juego para móvil que traslada la popular jugabilidad de MOBA del juego original para PC a Android e iOS), una serie animada y un juego de lucha.