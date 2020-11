Apple confirma la fecha para el evento “One More Thing”

Es muy probable que este sea el momento en el Apple presente su computadoras Mac con sus propios chips Apple Silicon basados en ARM.

Apple confirma la fecha para un nuevo evento para el próximo 10 de noviembre. Será en este momento en el que seguramente conoceremos la nueva línea de Macs con el Apple Silicon, los esperados AirPods Studio, y las muy rumoradas AirTags.

Según el analista analista de TF Securities Ming-Chi Kuo, Apple podría lanzar una computadora de escritorio iMac con un nuevo diseño y computadoras portátiles con chips Apple Silicon.

El evento de lanzamiento comenzará a las 10 a.m. PT y será transmitido en vivo en el sitio web de Apple, o sus canales en redes sociales. El título de las invitaciones era “Una Cosa Más“. Y como ha sido en los últimos eventos, será producido en su sede, el Apple Park.

A principios de este año la compañía reveló que planeaba lanzar computadoras Mac con chips diseñados por la propia Apple. Desde entonces, el público se ha mantenido a la expectativa para conocer cuándo iniciarán la transición para dejar los procesadores de Intel.

De hecho, los iPhones y iPads de Apple han usado durante mucho tiempo los procesadores diseñados por Apple., Lo cual, según la compañía, ayuda a prolongar la duración de la batería y a proporcionar un rendimiento más rápido.

Otros productos Apple

El foco de atención estará centrado en la nueva línea de computadoras de Apple. Sin embargo, esto no serían los únicos anuncios de la empresa en ese día.

Por su parte, Marques Brownlee, dijo esperar la nueva iteración de las Macs con Apple Silicon. Pero además, tiene también la esperanza de conocer los nuevos audífocos AirPods Studio, posiblemente, los AirTags y la fecha definitiva de lanzamiento de MacOS Big Sur.

One More Thing What I’m expecting: The first Apple Silicon Mac(s) What I’m hoping for: AirPods Studio… maybe AirTags. MacOSBig Sur finally launching? Never gonna happen: Apple Mirrorless camera lol#AppleEvent pic.twitter.com/vpROuuzyJM — Marques Brownlee (@MKBHD) November 2, 2020

Apple celebró eventos de lanzamiento en los dos últimos meses centrados en los nuevos modelos de Apple Watch e iPhone 12. Han sido pregrabados y transmitidos en línea, en lugar de ser realizados en persona en su campus en California, debido a la pandemia del Covid-19.

Las ventas de Mac han sido un punto culminante para Apple durante la pandemia. En el trimestre que terminó en junio, Apple reportó 9 mil millones de dólares en ventas de Mac, que fue un 28% más que en el año anterior.