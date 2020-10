Cyberpunk 2077 se retrasa de nuevo, hasta diciembre

Cyberpunk 2077 se retrasa de nuevo de nuevo 21 días, con una nueva fecha de lanzamiento fijada para el 10 de diciembre de 2020. CD Projekt Red anunció la noticia en un comunicado en Twitter. Las plataformas de lanzamiento de Cyberpunk 2077 incluyen Xbox One/X, Xbox Series S/X, PS4/Pro, PS5, PC y Stadia.

Este es el tercer retraso para Cyberpunk 2077. Originalmente programado para ser publicado el 16 de abril de 2020. Desde entonces, fue modificada para el 17 de septiembre, luego al 19 de noviembre. Y ahora una vez más al 10 de diciembre.

