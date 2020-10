Se filtran nuevas pistas sobre una Nintendo Switch Pro

La llegada de las Xbox Series X y PlayStation 5, ponen a la Switch en una clara desventaja técnica. Pero nada potenciaría a la célebre consola de Nintendo como una mejora en sus especificaciones. Unas filtraciones dan luces de esperanza.

La Nintendo Switch Pro, aunque enfáticamente negada por la compañía, podría estar en camino a las tiendas. Y es que unas filtraciones de una tienda minorista sugieren que el próximo año Nintendo introducirá una versión mejorada de su actual consola. La cual, se sumaría a las ya existentes Switch y Switch Lite son ciertos.

La filtración viene de la tienda de electrónica alemana Media Markt. Dicha cadena minorista recientemente actualizó su página web con múltiples referencias a una Nintendo Switch Pro. De hecho, la supuesta consola aparece en los resultados del buscador cuando se consulta por la Switch, o por accesorios y software para la misma.

Por lo menos, así era. A estas alturas probablemente ya hayan borrado de la web de Media Markt las las referencias a la consola se borren de la página web. Desafortunadamente, salvo referencias a una Switch Pro, no había más información al respecto.

¿Cómo sería una Nintendo Switch Pro?

Aunque hay múltiples referencias a una Nintendo Switch Pro, hasta ahora no existe nada concreto. De hecho, la propia Nintendo lo ha negado tajantemente. No obstante, no son pocos los rumores y reportes que afirman que Nintendo va a lanzar una versión mejorada de la consola el año que viene para competir con la próxima generación de las PS5 y Xbox Series X.

Tomando en cuenta el actual escenario del mercado de las consolas, parece inevitable que Nintendo sume una versión mejorada a la familia Switch. Quizá con otro nombre diferente a “Nintendo Switch Pro”. Al menos esto no coincide con las convenciones de denominación que Nintendo estableció con el “Nintendo Switch Lite”.

Pero ¿cómo sería una Switch Pro? hagamos un ejercicio de imaginación, y tomemos como base las especificaciones de las consolas de nueva generación de Microsoft y Sony. Por ejemplo, Nintendo tendría que añadir:

Soporte a juegos en 4K Resolución FulHD HDR+ con una tasa de refrescamiento de 120Hz para la pantalla integrada. Aumentar la memoria interna a, por lo menos, 512GB. Añadir un puerto de datos USB-C. Integrar una mejor GPU como la Tegra 3. Incrementar, en general, el tamaño de la consola para albergar un mejor sistema de ventilación, una batería más grande y una pantalla más amplia. Soporte a conexiones inalámbricas más rápidas como WiFi 6 y BlueTooth 4.1. La posibilidad de conectar un mando cableado al dock.



Y finalmente, la joya de la corona de las especificaciones para una posible Nintendo Switch Pro sería soporte para conexión a redes móviles 5G.

Sin comentarios

En el momento de su publicación, Nintendo no ha comentado esta filtración de Media Markt, y es poco probable que lo haga, ya que la compañía tiene una política bastante estricta de “sin comentarios” cuando se trata de rumores, informes, filtraciones, y cualquier cosa de la variedad no oficial y especulativa.