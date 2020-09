Todo lo que Amazon anunció, incluyendo el drone de vigilancia

Como casi todos los anuncios de tecnología que se hicieron este año, la exposición de Amazon fue un evento virtual, con ejecutivos de la compañía hablando en vivo en lugar de hacerlo en una sala llena de reporteros.

Todo lo que Amazon anunció en una hora fue impresionante. La compañía reveló una gran cantidad de hardware, incluyendo nuevos dispositivos Alexa, nuevos altavoces Echo, y algunos nuevos dispositivos Ring muy curiosos. A continuación presentamos lo más destacado para ustedes.

Todo lo que Amazon anunció: Nuevas Echo Orbs

Lo primero fue un nuevo altavoz Echo. Mientras que los anteriores eran cilíndricos, este nuevo Echo es una esfera. Esta esfera gris es el nuevo hogar de Alexa, la omnipresente asistente de voz de Amazon. También es el hogar de un nuevo chip que Amazon llama AZ1 Neural Edge processor (procesador de borde neuronal AZ1). Con este nuevo chip en su interior, los servicios de Alexa serán capaces de reconocer el habla más rápidamente, permitiendo que el asistente de voz responda a las preguntas y solicitudes con mayor rapidez. El nuevo Echo ( 4ta Generación ) costará 100 dólares cuando salga el 22 de octubre.

La nueva imagen nos gusta. Tiene buena apariencia. Y el diseño recuerda curiosamente al Nexus Q. Aunque es probable que el nuevo Echo tenga mucho más éxito que el desventurado reproductor de streaming de Google (que murió antes de su lanzamiento).

Nuevas Echo Dot

La forma orgánica y suave de la esfera se repite en el nuevo Echo Dot (60 dólares), el cual tiene un reloj en su frente como el del año pasado. La edición renovada de Echo Dot Kids ($60) es, por supuesto, también una esfera, y viene con algunas caras de tigre y panda increíblemente lindas. Pronto, el nuevo amigo de tus hijos podrá leerles gracias a una nueva función de lectura. Las suscripciones a FreeTime y FreeTime Unlimited de Amazon, que incluyen un paquete de software y servicios para niños, se llaman ahora Amazon Kids y Kids+.

El nuevo Echo 10 de 250 dólares no es tan esférico, y aún no tiene fecha de lanzamiento. Utiliza cámaras que giran lentamente para mirarte sobre su pie de hongo, y añade funciones mejoradas de videollamadas como el paneo digital, las llamadas en grupo, Zoom y Amazon Chime.

Ahora todos los miembros de la familia están en casa, todo el tiempo, para siempre. Así que, además de atender a sus hijos con los nuevos Echos, también podrá instalar Care Hub para controlar a sus familiares más mayores. Las características mejoradas de las videollamadas incluyen girar para mirarte a la cara mientras caminas, paneo digital, llamadas en grupo, Zoom y Amazon Chime. También puede decirle a Alexa que borre todo lo que dijiste, o decirle a Guard Plus que estás fuera, para que pueda escanear en busca de intrusos.

Un router Wi-Fi actualizado

Amazon adquirió la compañía de routers Eero el año pasado y rápidamente lanzó una nueva versión más barata del sistema de routers Eero. Hoy Amazon está presentando nuevos modelos que destacan principalmente por el nuevo soporte de Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 mejora la velocidad y la fiabilidad de la red doméstica, pero requiere un nuevo hardware para poder aprovecharlo.

El nuevo Eero 6 cuesta 129 dólares y sale el 2 de noviembre. Un sistema Eero 6 de dos piezas cuesta $199, y el de tres piezas $279. El Eero Pro 6 ofrece un mejor rendimiento gracias a su sistema de antena de tres bandas, que permite más conexiones simultáneas (el modelo Pro también admite la banda Wi-Fi de 5 GHz, lo que puede añadir estabilidad a las conexiones, especialmente en las zonas urbanas). El Eero Pro 6 cuesta 229 dólares, el paquete de dos es de 399 dólares y el paquete de tres para casas grandes es de 599 dólares.

Una nueva alarma para autos

Dentro de Todo lo que Amazon anunció Ring es una de las líneas de productos más vendidas de Amazon, y también una de las más polémicas. Pero eso no impidió que Amazon lanzara al menos cuatro nuevos productos Ring hoy, tres de los cuales son productos de automoción.

El dispositivo más solicitado fue un producto de seguridad para autos, según la presidenta de Ring, Leila Rouhi. Así que, a principios de 2021 la compañía lanzará una alarma para automóviles Ring Car Alarm, por 60 dólares, que se conecta al puerto OBD de su coche y funciona con Alexa para activar las sirenas y las luces cuando hay algún problema. Una cámara de 200 dólares que tiene dos sensores HD y que monitoriza la actividad si su coche está aparcado o en movimiento, y un software API, Ring Car Connect, que se puede integrar perfectamente con las cámaras existentes por 200 dólares.

Para empezar, sin embargo, los únicos vehículos que soportarán esto son los modelos Tesla S, 3, X, Y.

Un drone para la vigilancia del hogar

El nuevo Ring Always Home Cam, el cual por 249 dólares, este drone que vuela dentro de tu casa puede ser tuyo. Pero no te preocupes, Amazon nos asegura; está construido con “privacidad en mente”. Sólo graba cuando está volando alrededor de tu casa, y es lo suficientemente ruidoso para que sepas que está cerca. De lo contrario, se sienta en silencio en su puerto, con la cámara desactivada. Espera a recibir la orden de… tomar vuelos y grabar dentro de tu casa otra vez.

Todo lo que Amazon anunció: Otro servicio de streaming de videojuegos

Amazon se está uniendo al cada vez más poblado mundo de los servicios de streaming de videojuegos en la nube con Luna. Aprovechando la infraestructura de Amazon Web Services para transmitir videojuegos a sus dispositivos, como jugar a una película en Netflix. Necesitarás una conexión a Internet súper rápida y estable para usarla. ¿La ventaja? No necesitas comprar una consola cara o asegurarte de que tienes suficiente espacio de almacenamiento para descargar juegos.

Naturalmente, Luna está integrado con Twitch, propiedad de Amazon, lo que facilita el acceso a las transmisiones, y jugarás con un controlador Luna, aunque hay soporte para ratón y teclado, así como para controladores de Xbox One y PS4. El mando de 50 dólares se parece mucho al mando Pro de Nintendo para la Switch y está potenciado por la tecnología “Cloud Direct”, lo que significa que se conecta a los servidores de juegos de Amazon en lugar de depender del Bluetooth, supuestamente reduciendo el lag (la rapidez con la que responde a las pulsaciones de los botones). Por supuesto, no sería un producto de Amazon sin Alexa incorporado.

Aún no hay una fecha firme de lanzamiento, aunque puedes solicitar una invitación para un acceso anticipado, que cuesta 6 dólares al mes. Amazon lo llama confusamente un canal “Luna+”, que está separado del servicio en sí, y te permite reproducir más de 100 títulos como Control, A Plague Tale: Innocence, y Resident Evil 7. También habrá un “canal” de Ubisoft en Luna que te permitirá jugar a juegos como el próximo Assassin’s Creed: Valhalla el mismo día de su lanzamiento. Otros canales de editores de juegos se lanzarán más tarde.

Luna es compatible con Fire TV, PC, Mac, iPhone y iPad en el lanzamiento (estos dos últimos son accesibles a través de aplicaciones web), y una aplicación para Android vendrá más tarde. No es la primera inmersión de Amazon en los juegos. Fuera de Twitch, Amazon tiene su propio estudio de juegos, y ha lanzado uno ya llamado Crucible. Aún así, tendrá que esperar que estas integraciones le ayuden a destacarse de otros como Google Stadia, el nuevo juego en la nube de Microsoft, PlayStation Now, GeForce Now de Nvidia y Shadow.

