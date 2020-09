Confirmado el precio de la Xbox Series X: 499 dólares

A tan solo un día de haber confirmado la existencia y el precio de la Xbox Series S

Microsoft acaba de confirmar la fecha de lanzamiento y el precio de la Xbox Series X. Con este anuncio se colocó la pieza que faltaba para conocer todos los detalles de su consola de siguiente generación.

La compañía presentó hoy el sitio oficial de la Xbox Series X. Adicionalmente, se confirmó que su precio será de 499 dólares y llegará a las tiendas el próximo 10 de noviembre. La cual es la misma fecha en la que también llegará la Xbox Series S.

El precio de la Xbox Series X completa el panorama de las nuevas consolas de Microsoft

La Xbox Series X estará disponible a través de Xbox All Access por 34,99 dólares al mes, incluyendo el Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft está ampliando rápidamente su programa Xbox All Access a tiempo para la temporada de vacaciones. Incluso está incluyendo EA Play en Xbox Game Pass Ultimate y Xbox All Access. EA Play incluye más de 60 títulos de EA, entre los que se encuentran juegos como FIFA 20 y Titanfall 2.

Xbox All Access estará disponible en 12 países a tiempo para los lanzamientos de las Series X y S de Xbox el 10 de noviembre. Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos tendrán opciones de Xbox All Access estas vacaciones, con más mercados a seguir en 2021.

Ahora es el turno de Sony.