Todo lo que trae Call of Duty Cold War, según lo que sabemos

Tras varios años de espera, finalmente Activision está a punto de revelar la merecida secuela directa de uno de los mejores títulos de la saga, Black Ops. Aquí te contamos todo lo que trae.

Ya falta poco para conocer Call of Duty Cold War, el próximo juego de la franquicia. El lanzamiento será dentro de Call of Duty: Warzone. Esta nueva estrategia, va muy en sintonía a este particular de año.

No conocemos mucho de juego, todavía, pero hemos recopilado toda la información que hemos podido de medios especializados, archivos de arte y de datos clave. Igualmente, actualizaremos esta historia una vez que tengamos más información después del lanzamiento.No obstante, esto es lo que sabemos hasta ahora.

Call of Duty: Cold War, una secuela directa de “Call of Duty: Black Ops”

Han pasado 10 años desde el lanzamiento del primer Black Ops, la cual fue una interesante sub-franquicia. La historia del juego se desarrolló inicialmente en Vietnam. Pasando luego a un futuro cercano en una especie de ciber-guerra de ciencia ficción en Black Ops 3. Hubo un Black Ops 4, pero sin campaña en Black Ops 4.

Con Call of Duty Cold War, parece estar volviendo a sus raíces. Lo cual es evidente tanto por el nombre como por el arte de portada. La información de Datamined sugiere el regreso de personajes como James Woods, Alex Mason y Jason Huson.

Una descripción del juego encontrada en la actualización de la Modern Warfare contiene algo más de información, vía COD Tracker:

“Black Ops Cold War” llevará a los fans a las profundidades de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría de principios de los 80. Nada es como parece en una apasionante campaña para un solo jugador, donde los jugadores se encontrarán cara a cara con figuras históricas y duras verdades, mientras batallan por todo el mundo en lugares tan emblemáticos como Berlín Oriental, Vietnam, Turquía, los cuarteles generales de la KGB soviética y más. Como agentes élite, seguirán el rastro de una figura sombría llamada Perseo que tiene la misión de desestabilizar el equilibrio global de poder y cambiar el curso de la historia. En el centro oscuro de esta conspiración global junto a los icónicos personajes Woods, Mason y Hudson, hay un nuevo elenco de operativos que intentan detener una trama que lleva décadas en marcha”.

Tendrá zombis

Los zombis son un elemento habitual de Treyarch, aparecieron por primera vez en World at War y han aparecido en los juegos desde entonces. La descripción en los archivos del juego también sugiere un modo Zombies, y será difícil seguir a los enormes zombis de Black Ops 4.

La revelación llegará mañana

Parece que la revelación de Black Ops: Cold War será el primer evento en vivo de Warzone, aunque aún no sabemos cómo se ve en el contexto de Call of Duty. Para ver qué es qué, asegúrate de que tu juego está actualizado y preséntate cuando llegue el momento.

Es probable que tengas que pagar extra para la versión de PS5 y Xbox Series X

Más información de Datamined apunta tanto a una versión estándar como a una versión “cross-gen”, lo que sugiere que habrá un cargo adicional si quieres la versión de la próxima generación cuando salga.

Fecha de lanzamiento

De acuerdo con la filtración, la fecha de lanzamiento será bastante más tarde de lo habitual.