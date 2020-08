La PS5 y Xbox Series X podrían tener un precio menor al esperado

La PS5 y Xbox Series X podían estar llegando al mercado a principios de noviembre y con un precio de 499 dólares. Esto lo aseguró el analista Roberto Serrano, quien informó que la nueva Xbox se espera para el 6 de noviembre por 499 dólares, Mientras que la PlayStation 5, y su edición totalmente digital, saldrán a la venta el 13 de noviembre por 499 y 399 dólares, respectivamente.

Adicionalmente, Serrano añadió que las “últimas noticias” indican que Microsoft está preparando la Xbox Series S para su lanzamiento el 5 de noviembre a un precio de 299 dólares.

Nada de esto está confirmado, y puede que no tengamos detalles oficiales que los respalden durante semanas o meses. Las afirmaciones de Serrano tienen pocos datos adicionales, pero está surgiendo un patrón entre los rumores con respecto a la próxima generación.

El tweet de Serrano llegó justo tres días después de que un paquete de Fortnite reavivara los rumores sobre la fecha de lanzamiento. Epic dijo que su fecha de lanzamiento, el 17 de noviembre, lo pondrá “a tiempo para el lanzamiento de la PlayStation 5 y la Xbox Series X”.

