Galaxy Tab S7 y S7 Plus: Las mejores tablets Android del mercado

El mercado de las tablets de gama alta está dominado ampliamente por iOS, aunque Windows también tiene una participación importante. En respuesta a esto, Samsung ofrece un modelo Android con la intención de rivalizarles.

Las Galaxy Tab S7 y S7 Plus de 11 y 12.4 pulgadas respectivamente, se presentan como la punta de lanza de Android para ganar espacios en el mercado de tablets premium. Estas llegarán antes de diciembre, a la vez que Samsung incluirá en ambos modelos un S Pen que se sujeta magnéticamente a la parte posterior.

Galaxy Tab S7 y S7 Plus: Pantallas brillantes y coloridas

Lo que realmente resalta al ver la Tab S7 Plus es su pantalla de 12.4 pulgadas. No es un display cualquiera. Es la primera tablet que incorpora una pantalla WQXGA Super AMOLED+, para ser precisos. Con una resolución de 2.800×1.752 a 120Hz. Como medida de seguridad, incluye un sensor de huellas digitales integrado en la pantalla.

Por su parte, la pantalla de la Galaxy Tab S7 es un display que no tiene tecnología Super AMOLED. En cambio, integra un panel WQXGA de once pulgadas con una resolución 2,560×1,600. Pero sí mantiene la frecuencia de actualización de 120Hz. Y aunque no tiene un lector de huellas digitales integrado, sí lo incluye en el botón de encendido.

Poder absoluto

Ambas tablets funcionan con el podedroso Qualcomm Snapdragon 865+ con 6GB u 8GB de RAM. Esto las convierte, al menos en teoría, en dignas competidoras para la iPad Pro. Como es de esperar, hay soporte para conexiones a redes 5G., las primeras de su clase en los Estados unidos..

A diferencia de lo que hizo con los Galaxy Note, Samsung no hizo muchas actualizaciones en las funcionalidades del S Pen en las Galaxy Tab. Eso sí, las mejoras de software que la compañía presentó para los Note 20 y 20 Ultra, también estarán disponibles en la Tab S7 y S7 Plus. De todos modos, el S Pen que acompañará a estas tablets es un poco más grande y su latencia se redujo a 9 milisegundos.

Las nuevas tablets de Samsung fueron construidas con un robusto marco de aluminio. A esto se suma unos altavoces ajustados especialmente por AKG. Los parlantes eran sólidos en la Tab S6, por lo que puede esperarse un buen desempeño es los modelos que se presentaron hoy.

Actualmente, el iPad Pro incluye un sonido excepcional, por lo que será un punto de referencia bastante alto.

No podíamos dejar mencionar que ambas Galaxy Tabs cuentan con una configuración de cámara de doble lente. Una lente de 13 megapíxeles de ancho y una lente ultra gran angular de 5 megapíxeles.

A frente, encontraremos una cámara selfie de 8 megapíxeles integrada en el marco.

También, y siguiendo la tendencia de las tablets actuales, , es posible integrar la Tab S7 o la S7 Plus con una funda tipo Book Cover. Esta combinación suma un apoyo incorporado y u teclado que se conecta a través de un puerto de expansión propio de Samsung.

Precio y disponibilidad

Los dos modelos se lanzarán en octubre con precios iniciales de USD 649.99 y USD 849.99, respectivamente.