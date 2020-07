Microsoft reveló un buen número de los títulos que llegarán con el lanzamiento de la Xbox Series X, así como en Windows 10. La estrella de la presentación fue sin duda el regreso de Master Chief para Halo: Infinite.

Todo lo que presentó Microsoft en el Xbox Reveal por un lado aumentó las expectativas sobre la Xbox Series X por la calidad de lo mostrado. Pero por otro lado, nos quedamos con un vació ya que no conocimos nada nuevo del hardware, ni tampoco su precio.

La presentación de una hora estuvo centrada exclusivamente en los juegos. Y fuimos testigos del regreso de Master Chief con la presentación de Halo Infinite. 343 Studios, desarrolladores de Halo: Infinite, dieron que el juego será más grande que los últimos juegos combinados, y se ejecutará a 60 cuadros por segundo en la Xbox Series X.

Pero más allá de todo, la gran noticia es que podrás jugar todos los títulos presentados desde el primer día si tienes una suscripción a Xbox Game Pass para PC, con solo USD 5 al mes.

Todo lo que presentó Microsoft en el Xbox Reveal

El evento de Microsoft se centró en los juegos desarrollados en primera mano por sus propios estudios. De igual mner tuvimos buenas sorpresas, como el inesperado State of Decay 3, un nuevo juego de Forza Motorsport, el anuncio oficial del nuevo Fable, y una expansión para The Outer Worlds denominada “Peril of Gorgon”. También presentaron un RPG de Obsidian llamado Avowed. Después de enfrentarse a Fallout con Outer Worlds, Avowed parece un desafío directo de Obsidian a Skyrim.

También volvimos a ver Everwild de Rare, que se ve absolutamente hermoso, y Tell Me Why, el último juego de los creadores de Life is Strange. Obsidian bromeó con Grounded nuevamente, una aventura al estilo de “Querida encogí a los niños” que llegará el 28 de julio. Destiny 2 llegará a Xbox Game Pass el 10 de noviembre, dijo Microsoft, y Bungie lanzará una versión del juego optimizada para Xbox Series X.

La presentación tmbién tuvo lo suyo para los más geeks al revelar los trailers de STALKER 2 y Warhammer 40,000: Darktide.

Ni Microsoft ni Sony han revelado información de precios para su nuevo hardware.

Al igual que Sony en su revelación de la PlayStation 5, Microsoft no adelantó el precio de la Xbox Series X. Este evento giró únicamente en torno a los títulos que podrás jugar cual esta consola de próxima generación se lance este noviembre. El hardware, como tal, no tuvo espacio en la transmisión, sin embargo, además del precio, es poco lo que queda por revelar.

Si te perdiste la presentación, abajo te dejamos los trailers de todos los juegos presentdos en l Xbox Reveal…