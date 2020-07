El gran problema de Android es su fragmentación. Cada fabricante ajusta el sistema operativo según su criterio. Y en el proceso sustituyen apps nativas de Android para utilizar las suyas. Lo cual, no siempre es positivo para los usuarios.

Saber cómo instalar un APK, en tu Android es muy sencillo. Es un procedimiento con el que se pueden abrir funcionalidades en tu dispositivos que no estaban disponibles cuando lo compraste.

Existen muchas razones por las que los paquetes de aplicaciones Android (APK< por sus siglas en inglés), pueden que no estén disponible al momento de buscar en el Play Store, Por lo que si deseas instalar una app de cámara más versátil que la que trae el dispositivo de fábrica, deberás buscar el tiendas de aplicaciones alternativas como ACMarket gratis.

Todo usuario del sistema operativo de Google debería estar familiarizado con este procedimiento. Por lo menos, en teoría. Con la ubicuidad de los dispositivos Android, es necesario que nos vayamos acostumbrando a saber cómo funcionan, y sacarles el mayor rendimiento.

No obstante, antes de empezar con la explicación del proceso, hay algunas cosas que debes considerar previamente.

Primero, debes preparar las configuraciones necesarias en tu dispositivo. Segundo, descargar la app en tu Android. Tercero, verificar su es seguroa. Y Cuarto, tener la forma de encontrar y ejecutar el archivo. Aunque este último paso lo puede reemplazar si utilizas una tienda de aplicaciones y juegos paralela para dispositivos Android. como APKCrew.

Cómo instalar un APK, pero ¿qué es un APK?

Un APK es un formato de archivo con el que se instalan las aplicaciones en Android. Básicamente, una APK es simplemente un archivo instalador para las aplicaciones para los dispositivos que corren este sistema operativo.

Preparando el dispositivo

Por defecto, toda aplicación que se quiera instalar en un Android sin utilizar Google Play Store será considerada una “Fuente desconocida”. Y para poder instalar una app de este tipo tenemos que permitirlo desde la configuración del teléfono.

Dicho proceso es muy sencillo:

Ir a Configuración. Tap en Seguridad. Abajo, en “Administración del dispositivo”, activar “Fuentes desconocidas”.

Descargando la APK Ya con el dispositivo listo para instalar la APK, nos toca buscarla. En este paso también debemos tener en cuenta dos consideraciones importantes: conseguir una fuente confiable y que la apk sea compatible con tu dispositivo.

Los riesgos de instalar una apk externa en nuestro dispositivo incrementa las posibilidades de infectarlo con un malware. Por tal motivo es fundamental utilizar una fuente reputable para su descarga.

Teniendo claro eso, existen lugares como ACMarket donde conseguirás las Apps originales de las aplicaciones disponibles en el Google Play Store.

De igual manera, es posible que no podamos instalar la app desde las fuentes oficiales porque siplemente no es compatible con el hardware de nuestro dispositivo. En este caso, no podremos hacer nada.

Ejecutar la instalación

Una vez que la apk de la aplicación ha sido descargada, solo tenemos que activar el paquete de instalación.

Si el navegador no te ofrece directamente la opción de instalar la app, entonces deberás de buscarla directamente en la carpeta de descargas con el administrador de archivos.

Luego de esto, podremos disfrutar la app normalmente.

Si quedaste con alguna duda, ¡escríbenos! Nuestros expertos estarán gustosos en ayudarte.