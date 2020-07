Hackean Twitter y se apoderan de las cuentas de Elon Musk, Obama, Apple Bill Gates, Elon Musk, Uber y otras de alto perfil en Twitter para transmitir el mismo mensaje dirigiendo a una estafa de criptomoneda.

En un ataque masivo, importantes cuentas tuitearon y casi al mismo tiempo, dirigiendo a una página para recibir criptomonedas. Pero lo más preocupante es que todo indica que no fue un ataque teledirigido a esos perfiles, sino más bien que ha sido toda la plataforma la que se ha visto comprometida.

El ataque masivo, importantes cuentas tuitearon y casi al mismo tiempo, importantes cuentas de Twitter enviaron un mensaje

This Twitter hack is totally unprecedented. Major accounts of companies & ppl affected. More than $90K already sent to the BTC address. It's looking more and more likely that someone, or a group, got access to admin rights for the whole platform somehow. https://t.co/37IlCimQ0u

— Nick Statt (@nickstatt) July 15, 2020