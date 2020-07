El tan esperado juego de Naughty Dog finalmente fue estrenado luego de una larga espera y ha despertado razones por las cuales amarlo, pero también odiarlo.

Este artículo contiede detalles de la historia, así que ⚠️ SPOILER ALERT ⚠️

The Last Of Us 2 desde su publicación se ha visto en una situación turbia, ya que las críticas y los comentarios de los jugadores están bastante polarizadas. Si bien el nuevo juego no ha cumplido con las altas expectativas que tenían los jugadores (resultado del primer juego con tan increíble trama y producción), aún podemos rescatar varios aspectos positivos que se han visto eclipsados por los malos.

Es importante acotar que, los jugadores no son tontos ni intolerantes solo porque sí, por algo el juego tiene las críticas que tiene. Pero echemos un vistazo un poco más allá.

The Last of Us 2 ¿Por qué amar el juego?

En cuanto a calidad de producción, el juego no la bajó . Nos encontramos con una animación detallada, totalmente impresionante. El modelado, la iluminación y el trabajo técnico en sí logró cumplir con las expectativas, y eso hay que admitirlo.

También, hay unas novedades jugables como lo es la inclusión del nuevo movimiento de esquiva, presionando L1. Esto le permite al jugador eludir el ataque de un enemigo y poder contraatacar ya sea fisicamente, o disparando algún arma que tiene a disposición.

Por otra parte, Naughty Dog ha brindado escenas de combate tensas y emocionantes, ya sean en tiroteos o zonas plagadas de infectados. Claramente se ha mejorado la inteligencia artificial tanto de los aliados, como de los enemigos, ya que ambos están muy atentos a su entorno y a como reaccionar en la escena de pelea.

La ejecución del juego ha sido muy bien cuidada y se ha visto un llamativo desarrollo de personajes. Desde The Last Of Us (2013) el principal protagonista no ha sido la pandemia, sino los personajes del juego y como han reaccionado estos en el entorno de la supervivencia, y los intereses que los mueven.

Entonces… ¿Por qué odiarlo?

Si bien es un juego, tiene mucha cinematografía y como mencionamos anteriormente, desde la primera entrega han destacado los personajes, sus reacciones humanas y con ellos, la historia que los envuelve y los mueve.

En esta entrega, si bien la venganza es el interés que mueve a la protagonista, Ellie, por la muerte de Joel, se han visto varias inconsistencias en la trama y el arco narrativo se rompe varias veces, en donde el final del juego se muestra discordante con todo lo que sucede a lo largo del juego.

Así, durante toda la trama, se muestra una Ellie asesina a sangre fría, la cual elimina a un montón de enemigos con tal de conseguir su venganza, para que finalmente decida que esta no es buena, y deja viva a la antagonista, luego de una intensa pelea.

Además, el juego plantea una villana que intenta ser gris y de igual forma, buscan que el jugador empatice con ella, jugando varias escenas en donde pasa a ser la protagonista. Todo esto, con el fin de crear un vínculo como el que se formó con el protagonista de la primera entrega. Pero la realidad, es que no se logró.

A pesar de todo, al final del día, el juego cumplió su cometido en cuanto a brindar una experiencia emocionante, con gráficas y animaciones casi perfectas. Pero, tristemente, con una narrativa floja que dejó mucho que desear.

Reseña de Sonia Carrillo