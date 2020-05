Sony crea PlayStation Studios y llega con su nueva consola a fin de año

Sony ha decidido lanzar PlayStation Studios, su nueva marca comercial oficial, que unifica los desarrollos propios de Sony. Su nuevo logo aparecerá en los juegos de PS5, PS4 y PC producidos por la compañía.

Sony crea PlayStation Studios y está pautada su llegada para fin de año, junto con la PlayStation 5 y la marca solo aparecerá en juegos desarrollados y administrados por la organización WorldWide Studios de Sony Interactive Entertainment.

Para darle inicio a su nueva marca, PlayStation ha creado junto con el logotipo nuevo, un vídeo de apertura que aparecerá al comienzo de sus juegos, en donde se pueden observar personajes de Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon: Zero Dawn y The Last of Us.

Sony crea PlayStation Studio para unificar todos sus grandes juegos en una sola marca

Eric Lempel, vicepresidente senior y jefe de marketing global de Sony Entertainment afirma que, en los últimos años, los juegos provenientes de sus estudios han sido fuertes y habían estado pensando en como unificar todos esos grandes juegos en una sola marca, y hacer entender al consumidor que cada juego que tenga con este nuevo logo va a brindar una experiencia inolvidable.

También comenta que está bastante seguro que esta es una buena manera para hacerle creer al consumidor que, si ven esta nueva iniciativa con nuevo logo, los juegos de calidad que esperan están con ellos. Afirma que está marca existirá para las franquicias más conocidas, así como para las nuevas que aún quedan por explorar.

Los juegos de PS4 de Sony también llevarán la marca

Sí, los juegos de PS4 también llevarán la marca nueva pero, no estarán listos a tiempo para el lanzamiento de The Last of Us: Part II o Ghosts of Tsushima, que ambos llegarán en verano.

También se perderá el lanzamiento de Horizon: Zero Dawn en PC. Pero Lempel comenta que, cualquier juego futuro que lance en otras plataformas también llevará la marca.