Todo el mundo está regalando juegos para pasar la cuarentena. Y aunque el nuevo paquete “stay home and play” de Square Enix no es gratis, vale totalmente la pena pagarlo. Sobre todo porque cuesta USD 40 y tiene un fin caritativo.

La amplitud y el alcance del nuevo paquete de quédate en casa y juega de Square Enix es bastante sorprendente ya que, podrás obtener más de 50 juegos por menos de USD 40. Es decir, tendrás un montón de juegos por menos de USD 1 cada uno.

Este tipo de antologías es el que generalmente vemos de los editores durante las ofertas de verano e invierno en Steam, pero esta vez está disponible un fin de semana de mayo.

Quédate en casa y juega videojuegos clásicos

Claro, una Paquete especial de Square Enix donde paguemos menos de USD 1 por juego tiene sentido. Quizás haya muchos juegos que no te interese explorar como lo sería Just Cause original o Conflict: Desert Storm. Pero aún así, existe un notable grupo de juegos de PC que sabemos que te podría gustar volver a jugar, el paquete de Square Enix es un gran punto de entrada.

Deus Ex y sus secuelas, toda la serie de Tomb Raider de 2015, la serie Thief, todo el Legacy of Kains, Sleeping Dogs, Life is Strange, Lara Croft Go e incluso el pequeño juego independiente The Turing Test: es una lista que abarca algunos de los mejores juegos de todos los tiempos, y solo por USD 40 que incluso puede ser menos debido a que Steam puede ajustar los precios.

Paquete especial de Square Enix recaudará dinero organizaciones benéficas

La antología de Square Enix ha tenido fama de ser barata en el pasado y sin duda alguna, sigue siéndolo en el futuro. Sin embargo, si quieres volver a sumergirte en los clásicos de los videojuegos como Tomb Raider o Thief, no existe mejor momento que ahora.

Sobre todo, por la situación de la cuarentena y porque Square prometió el 100% de los ingresos a organizaciones beneficas en Norteamérica y Europa, incluyendo bancos de alimentos y más. Así que puedes comprar juegos, desarrollar tu cartera de pedidos y sentirte bien.