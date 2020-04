Samsung Galaxy BudsX ya generan expectativa antes de su llegada

Samsung busca expandir su oferta de auriculares inalámbricos. En esta ocasión diversos informes indican

Los Samsung Galaxy BudsX están siendo desarrollados para ampliar la oferta del fabricante en el mercado de auriculares inalámbricos de altas prestaciones. Y si los últimos rumores sobre sus especificaciones y precios resultan ser ciertas, serán una alternativa muy atractiva a los Apple Airpods Pro.

Lo que hacen particularmente notables a estos audífonos es la supuesta inclusión de cancelación activa de ruido (ANC). Una funcionalidad que solo han tenido modelos de marcas premium con precios superiores a los USD 200. Y es que justamente, uno de los informes indica que, el precio será la característica más atractiva de los Galaxy BudsX. Se espera que sea de igual o inferior al de los Galaxy Buds Plus de USD 150.

Samsung Galaxy BudsX diseño único y lleno de funcionalidades

Una reciente petición de registro de marca en las oficinas de propiedad intelectual de la Unión Europea y el Reino Unido sugiere que el nombre podría ser Galaxy BudsX.

Considerando el particular diseño de estos auriculares, cuesta ver cómo crearán un aislamiento adecuado para garantizar el tipo de cancelación de ruido activa. Un funcionalidad que ya podemos ver en otros auriculares inalámbricos como los Apple AirPods Pro o los Sony WF-1000XM3, con diseños que integran partes de silicona. No obstante, al ser un diseño que no visto anteriormente, es posible que Samsung ya encontró una manera de hacerlo funcionar.

Los reportes indican que los Galaxy BudsX podrían más cortos y más angostos que los AirPods Pro. Lo cual es previsible, tomando en cuenta que estos audífonos van puestos en el oído. Adicionalmente integrarán funcionalidades de “software para medir la distancia, la velocidad, el tiempo, los cambios en la frecuencia cardíaca, el nivel de actividad y las calorías quemadas”.

Las dimensiones tan reducidas y la inclusión de tantas funciones generan algunas preocupaciones con respecto a la duración de la batería de estos auriculares, pero aún no ha habido información para hablar de eso.

Todo se confirmará en su lanzamiento

Como siempre sucede con las marcas comerciales, es posible que est producto tenga algunas modificaciones para el momento de su lanzamiento. Aun así, no deja de ser una colección impresionante de características, y dado el diseño reducido del producto, ciertamente parecen ser un audífono sólido.

Ya dijimos que el precio de los audífonos que hablamos en este reporte será similar, o inferior, al de los Galaxy Buds Plus. Y teniendo en cuenta que estos se lanzaron recientemente, es de esperar que los Galaxy BudsX no sean presentados sino hasta el próximo año.

Sin embargo, estaremos atentos a los nuevos rumores, ya que Samsung ha despertado nuestro interés con el diseño y la impresionante lista de especificaciones.