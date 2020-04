WhatsApp se actualiza para permitir más personas en las video llamadas, y ahora es posible la interacción de ocho participantes. Adicionalmente, La actualización también incluye mejoras en el diseño, y soporte para los nuevos menús de acción de iOS 13.

La liberación de de esta actualización se especuló durante algún tiempo. Facebook confirmó hace un par de días haber estado trabajando para actualizar el límite de llamadas grupales de WhatsApp de 4 a 8 participantes. Lo hizo al mismo tiempo que garantizó que las llamadas seguirían cifradas de extremo a extremo.

El adelante a esta actualización de WhatsApp estuvo acompañado con el lanzamiento de Messenger Rooms, el nuevo producto de videoconferencia de Facebook que permite a los usuarios hablar con 50 personas a la vez a través de video o audio, pero sin cifrado de extremo a extremo.

We're expanding @WhatsApp group video and voice calls to allow up to 8 people. pic.twitter.com/6efqB3rFyv

— Facebook (@Facebook) April 24, 2020