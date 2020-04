OnePlus lo hizo de nuevo con sus nuevos OnePlus 8 y 8 Pro, y como lo dijimos vienen con todo. El fabricante chino ha hecho honor a su fama de ofrecer dispositivos de gama alta a un precio que no te dejará en bancarrota. Los dos nuevos terminales de la marca no son la excepción.

Ya presentados oficialmente, es momento de conocer a fondo los nuevos OnePlus 8 y 8 Pro.

Nuevos OnePlus 8 y 8 Pro: Primero hablemos del diseño en líneas generales

Los dos nuevos teléfonos de OnePlus llegan con un diseño actualizado, pero que mantiene la genética de la marca. Tanto el OnePlus 8 como el 8 Pro lucen bastante similares a los teléfonos que la compañía ha lanzado anteriormente.

Ambos incluyen pantallas curvas que cubren todo el frontal del dispositivo. Por lo que OnePlus decidió incluir la cámara frontal en un agujero en la esquina izquierda de la parte alta. Lo que significa un adiós definitivo a las cámaras motorizadas que habíamos visto en modelos anteriores. Si bien no es una solución nueva en el mundo de los dispositivos móviles, es una decisión de diseño que no se había visto antes en los teléfonos de la marca.

Estos teléfonos vienen con Android 10 preinstalado, peo corriendo bajo la adaptación OxygenOS, de OnePlus.

Cámaras

Cómo era de esperarse ambos teléfonos integran sistemas multicámara, y es en acá en donde el OnePlus 8 y el 8 Pro se empiezan a distanciar uno del otro. Por ejemplo el 8 Pro tiene un sistema de cuatro cámaras que incluye un sensor de 48 megapíxeles con óptica gran angular, otro similar de 48MP con óptica estándar, un sensor de 5 megapíxeles con filtros de color y uno de 8 para el telefoto.

Por su parte la versión normal tiene el mismo sensor de 48 megapíxeles para la cámara gran angular, pero la óptica estándar ha sido equipada con uno de Sólo 16 megapíxeles. De la misma manera, tanto las cámaras para telefoto, y la de filtro de colores no se incluyeron. En cambio ha sido reemplazadas por un sensor de 2MP con óptica Macro.

Potencia

En cuanto a la potencia que mueve los nuevos teléfonos de OnePlus, ambos tiene laten con el mismo corazón: el último chip de Qualcomm, el Snapdragon 865. Por otro lado, ambos vienen con opciones de 128GB y 256GB de almacenamiento. Así como versiones de 8GB y 12GB de RAM.

Pantalla

En el caso de las pantallas también existe una diferencia. No tan marcada, pero ahí está. El 8 Pro que una ligeramente más grande que la de su hermano pequeño. Consiste en un display semi curvo de 6,78 pulgadas, con una resolución de 1440×3168 QHD+. En cambio el 8 tiene una de 6,55 pulgadas con una resolución de 1800×2400.

Otra de las sutiles diferencias de las pantallas en los modelos de OnePlus es su respuesta. Mientras que el modelo 8 tiene una tasa de refrescamiento de 90Hz, el 8 Pro sube hasta los 120Hz.

Sin duda alguna que estas características hacen de estos teléfonos o unos dispositivos bastante atractivos para Gaming móvil.

Batería

Estos teléfonos con semejantes características deberían integrar baterías que satisfagan las necesidades de los usuarios, y no se queden a medio camino. Obviamente siempre depende de las exigencias de cada usuario, no obstante OnePlus ha integrado en ambos modelos baterías que, a primera instancia, parecen cumplir con la tarea.

El OnePlus 8 vendrá con una batería de 4300 mAh. Mientras que, el 8 Pro integrará una de 4500 mAh. OnePlus promete que el puede mantenerse todo el día con una sola carga.

Conectividad

Ambos modelos vendrán con las características de conectividad usuales en dispositivos de alta gama. Como por ejemplo puerto USB Tipo-C, Bluetooth, NFC, carga rápida inalámbrica y también soporte para redes 5g.

Precio y disponibilidad

Los teléfonos saldrán a la venta el próximo 29 de abril. Aunque Existen varios modelos que varían de precio, la versión base del One Plus 8 partirá de los USD699. En el caso del One Plus 8 Pro el precio partirá de los USD899.