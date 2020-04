Los últimos meses se ha hablado mucho del remake de Resident Evil 3 su nuevo juego para el 2021 , Resident Evil 8. Ahora, rumores de un remake de Resident Evil 4 para el 2022 indican que entró en fase de producción.

Remake de Resident Evil 4 habría entrado en fase de producción. Y si los rumores son ciertos, la nueva versión del juego estaría en manos de M-Two, el estudio fundado por el ex presidente de PlatinumGames, Tatsuya Minami.

Esto significa que Capcom ya estaría preparando el remake de Resident Evil 4. Así informó el medio VGC a través de su web, el cual ha demostrado anteriormente tener buenos contactos dentro de la industria. También asegura que los responsables de su desarrollo serían M-two, el estudio encargado del reciente Resident Evil 3.

Remake de Resident Evil 4 para el 2022 ya en fase de producción y contará con más desarrolladores que antes

M-Two tiene su sede en Osaka y Tatsuya Minami lidera un equipo y formado por varios ex desarrolladores de Capcom y PlatinumGames. Intentaron reclutar a Shinji Mikami, el creador de la saga de Resident Evil y director de la cuarta entrega, pero no tuvieron éxito. No obstante, se cree que este dio el visto bueno o incluso puede tener un papel como asesor en el proyecto.

Si bien ya mencionamos que contará con varios ex integrantes de Capcom y algunos de PlatinumGames, también contará con la participación de varios de los integrantes del equipo que dio vida al Resident Evil 4 original. VGC dio a conocer que el productor Hiroyuki Kobashi y el diseñador Kouji Kakae están involucrados.

Un nuevo Resident Evil para 2021 y un remake para 2022

Mientras tanto solo nos queda esperar y los planes de Capcom pasan directamente al desarrollo de Resident Evil 8 para el 2021, en donde se vuelve a la cámara en primera persona y se contará con la aparición de algunos personajes clásicos.

Resident Evil 4 remake tomará algo de tiempo y no llegará a nuestras consolas y ordenadores sino hasta el próximo 2022, dejando el camino libre hasta el año que viene para la llegada de la nueva entrega de la saga.