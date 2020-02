Motorola Edge+ es la siguiente gran sorpresa de la marca

El Motorola Edge+ será el siguiente modelo insignia desde el Z3, lanzado en 2018. A ser presentado durante el ahora cancelado Mobile Wold Congress, este nuevo dispositivo será la carta de la compañía para volver a ofrecer un modelo con características de primer nivel.

El Moto Z3, a pesar de que en su momento fue el modelo más poderoso de Motorola, ofrecía características que no estaban al nivel de sus competidores. A sabiendas de esto, la compañía ha decidido incluir en el Edge opciones capaces de competir con los modelos más importantes de 2020.

Se espera que el teléfono tenga una pantalla de 6.67 pulgadas con resolución 2de 340×1080, frecuencia de actualización de 90Hz y bordes curvos. También tendrá el chip Snapdragon 865 listo para 5G, el mismo que portan los Galaxy S20. Adicionalmente, tendrá 12GB de RAM y una batería de al menos 5,000 mAh, según Mishaal Rahman de XDA-Developers:

Motorola Edge+ logo. This is Motorola's first flagship since the Moto Z3.

-Snapdragon 865

-6.67" 2340×1080 curved 90Hz display

-Verizon/ROW

-Over 5000mAh (5170?) battery

-Up to 12GB RAM pic.twitter.com/l5vfMqX8P8

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 25, 2020