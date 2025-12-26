Una selección de programas gratuitos para Windows que mejoran productividad, seguridad y entretenimiento sin pagar licencias.
Usar un PC hoy no debería implicar pagar suscripciones para todo. Existen herramientas gratuitas, maduras y confiables que permiten trabajar, crear contenido, proteger tu información y disfrutar de tu equipo sin gastar dinero. La reciente selección publicada por PCWorld confirma algo que muchos usuarios ya saben por experiencia: el software gratuito bien elegido puede cubrir la mayoría de las necesidades diarias.
Desde productividad y seguridad hasta multimedia y organización, estas aplicaciones destacan por su utilidad real, facilidad de uso y ausencia de costes ocultos. Si usas Windows en casa, este listado es un excelente punto de partida.
Productividad: hacer más con menos
Algunas herramientas gratuitas tienen un impacto inmediato en la forma en que usas tu PC.
Microsoft PowerToys
Un conjunto de utilidades que mejora la experiencia en Windows: organiza ventanas, crea atajos, encuentra archivos rápidamente y personaliza el sistema sin complicaciones.
https://learn.microsoft.com/windows/powertoys/
Launchy
Permite abrir programas, carpetas y archivos escribiendo su nombre. Una vez que lo pruebas, el menú Inicio deja de ser necesario.
https://www.launchy.net/
LibreOffice
Suite ofimática gratuita para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Ideal si no quieres pagar Microsoft Office.
https://www.libreoffice.org/
Google Docs
Perfecto para trabajar online, guardar archivos en la nube y colaborar fácilmente desde cualquier dispositivo.
https://docs.google.com/
Seguridad básica que sí funciona
La seguridad no tiene por qué ser complicada ni costosa.
Bitwarden
Gestor de contraseñas gratuito que te ayuda a usar claves seguras y distintas para cada sitio sin tener que recordarlas.
https://bitwarden.com/
Proton VPN (versión gratuita)
Protege tu conexión cuando usas Wi-Fi público, como en cafeterías o aeropuertos. Fácil de usar y confiable.
https://protonvpn.com/
Revo Uninstaller
Elimina programas por completo, incluyendo archivos ocultos que Windows suele dejar atrás. Ideal para mantener tu PC limpio.
https://www.revouninstaller.com/
SpaceSniffer
Muestra visualmente qué está ocupando espacio en tu disco duro, facilitando la limpieza cuando el almacenamiento se llena.
http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/
Multimedia y creatividad sin pagar
Para escuchar música, ver videos o crear contenido, estas herramientas cumplen de sobra.
VLC Media Player
Reproduce casi cualquier formato de video o audio, incluidos DVDs. Simple, ligero y sin anuncios.
https://www.videolan.org/vlc/
Audacity
Graba y edita audio de forma gratuita. Ideal para podcasts, grabaciones caseras o proyectos personales.
https://www.audacityteam.org/
Paint.net
Editor de imágenes sencillo pero potente, con soporte de capas. Perfecto para retoques y diseños básicos.
https://www.getpaint.net/
Utilidades imprescindibles
Algunos programas no se notan… hasta que los necesitas.
- 7-Zip – Para comprimir y descomprimir archivos de forma segura:
https://www.7-zip.org/
- Sumatra PDF – Lector de PDF rápido y ligero, sin funciones innecesarias:
https://www.sumatrapdfreader.org/
- Recuva – Recupera archivos borrados accidentalmente (no siempre funciona, pero puede salvarte):
https://www.ccleaner.com/recuva
- AutoHotkey – Crea atajos personalizados y automatiza tareas repetitivas (para usuarios curiosos):
https://www.autohotkey.com/
Software gratuito bien elegido marca la diferencia
El verdadero valor del software gratuito no está solo en el ahorro, sino en la libertad de usar tu PC sin ataduras, sin suscripciones forzadas y sin sacrificar funcionalidad.
Elegir bien estas herramientas puede hacer que tu computadora sea más rápida, más segura y más útil en tu día a día. Y lo mejor: sin pagar licencias ni depender de versiones de prueba.