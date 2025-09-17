Samsung lanza One UI 8 con inteligencia artificial avanzada, seguridad mejorada y experiencia optimizada para múltiples formatos.
La nueva actualización de Samsung llega cargada de funcionalidades que transforman la interacción con los dispositivos Galaxy. One UI 8 incorpora capacidades de IA multimodal, arquitectura de seguridad renovada y herramientas personalizadas que aprenden de los hábitos del usuario.
Disponibilidad inmediata para múltiples dispositivos
One UI 8 está disponible desde esta semana para la serie Galaxy S25 y se extiende a dispositivos como Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 y Galaxy S24 FE. La actualización alcanzará gradualmente otros modelos incluyendo las series Galaxy S23, S22, las generaciones anteriores de plegables y una amplia gama de tablets y smartphones de la línea Galaxy A.
Personalización inteligente con privacidad reforzada
Now Bar evoluciona con más integraciones
La segunda generación de Now Bar se integra con aplicaciones de terceros y muestra actividad en tiempo real directamente en la FlexWindow de los Galaxy Z Flip. Los usuarios acceden al estado de sus aplicaciones y controles multimedia sin abrir el dispositivo.
Now Brief se vuelve más contextual
Esta funcionalidad ofrece actualizaciones diarias personalizadas que incluyen información de tráfico, recordatorios y Samsung Moments para reflexionar sobre rutinas. El sistema sugiere contenido musical y audiovisual basado en suscripciones e intereses, mientras integra datos de salud desde Galaxy Watch.
Knox Enhanced Encrypted Protection revoluciona la seguridad
KEEP representa una nueva arquitectura que protege las experiencias de IA del Personal Data Engine. Crea entornos encriptados específicos para cada aplicación, garantizando que solo accedan a su información correspondiente.
Knox Matrix complementa esta protección cerrando automáticamente sesiones si detecta riesgos graves, enviando notificaciones a dispositivos conectados con orientación de seguridad.
IA multimodal que comprende contexto
Gemini Live se integra naturalmente
Los usuarios mantienen conversaciones fluidas con la IA que comprende en tiempo real lo que visualizan, sin cambiar entre aplicaciones. La funcionalidad está disponible directamente en FlexWindow para búsquedas por voz sin usar las manos.
Circle to Search amplía capacidades
Durante juegos, los usuarios rodean elementos en pantalla para obtener información sobre personajes y estrategias. Las capacidades de traducción permiten ver texto traducido en tiempo real mientras navegan por contenido, desde artículos hasta publicaciones sociales.
Experiencia optimizada para cada formato
AI Results View mantiene contexto
Los resultados de funciones de IA se muestran en Split View o Floating View separada, manteniendo visible el contenido original sin obstrucciones.
Multi Window potenciado por Galaxy AI
Los usuarios arrastran y sueltan contenido generado por IA, incluyendo imágenes y texto, directamente en su flujo de trabajo. Drawing Assist y Writing Assist facilitan procesos creativos más fluidos.
Audio Eraser elimina ruidos automáticamente
Esta herramienta detecta y elimina proactivamente ruidos de fondo como viento o tráfico con un toque en aplicaciones de video y audio.
Personalización visual avanzada
El nuevo diseño de reloj se adapta dinámicamente al fondo de pantalla, ajustando la fuente alrededor de rostros o contornos para mantener visibilidad sin interrumpir la imagen. Los usuarios personalizan grosor, tamaño y color según preferencias.
FlexWindow recibe personalización avanzada con recomendaciones automáticas de fondos desde Galería, además de emojis y colores personalizables.
Herramientas creativas potenciadas por IA
Portrait Studio captura expresiones vibrantes de mascotas y genera retratos artísticos estilo estudio. Call Captions convierte instantáneamente voz en texto durante llamadas, mientras que las entradas de teclado en Interpreter permiten traducir ideas escribiendo.
One UI 8 establece un nuevo estándar en la integración de inteligencia artificial móvil, combinando potencia computacional con protección de datos y personalización profunda. Samsung demuestra cómo la IA puede volverse verdaderamente útil cuando comprende contexto, respeta privacidad y se adapta a diferentes formatos de dispositivo.