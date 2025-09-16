Portátiles ultraligeros ASUS para teletrabajar desde cualquier parte

Portátiles ultraligeros redefinen el teletrabajo móvil.

Los fines de semana extendidos plantean una oportunidad única: combinar ocio y productividad laboral. Los portátiles ultraligeros para teletrabajo han evolucionado para responder a esta demanda, integrando inteligencia artificial y autonomía extendida que eliminan las barreras geográficas del trabajo remoto.

Gabriel Bahamondes, Technical Marketing & PR Coordinator de ASUS Latinoamérica, contextualiza esta transformación: “La flexibilidad laboral se ha consolidado en la cultura corporativa. Los fabricantes diseñamos equipos con eficiencia energética, funciones inteligentes y estándares de seguridad corporativa”.

Asus Zenbook S16

Tecnología que trasciende la oficina tradicional

Los equipos actuales incorporan soluciones específicas para optimizar el trabajo remoto: cámaras con reducción de ruido para videollamadas, sistemas de bloqueo adaptativo que protegen la privacidad, y asistentes inteligentes que organizan documentos automáticamente. La cancelación de ruido en reuniones virtuales mantiene la profesionalidad independientemente del entorno.

Tres alternativas para maximizar la movilidad laboral

Zenbook A14 (UX3407): Ultraportabilidad extrema

Peso inferior a un kilogramo

Autonomía de 32 horas

Procesador Snapdragon® X con IA integrada

Pantalla OLED FHD

Chasis en Ceraluminum™

Zenbook S 16 (UM5606): Potencia en formato compacto

Grosor de 1.1 cm y peso de 1.5 kg

Procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (50 TOPS de IA)

Pantalla ASUS Lumina OLED 3K a 120 Hz

Sistema de audio de seis altavoces

Vivobook 14 (M1407): Equilibrio funcional

Peso desde 1.46 kg

Procesadores AMD Ryzen™ Serie AI 300

Pantalla FHD IPS 16:10

Audio optimizado por Dirac

Carga rápida al 60% en 49 minutos

Zenbook A14_UX3407

Seguridad empresarial sin comprometer movilidad

Todos los modelos integran protocolos de seguridad avanzados: Microsoft Pluton, Adaptive Lock, reconocimiento facial y conectividad WiFi 6/7. Estas características garantizan que trabajar desde ubicaciones no convencionales mantenga los estándares de protección corporativa.

“Buscamos que la tecnología sea una extensión natural de la vida diaria. La posibilidad de trabajar desde cualquier ubicación permite evitar la disyuntiva entre productividad y celebración”, concluye Bahamondes.

La propuesta de ASUS demuestra que los portátiles ultraligeros para teletrabajo han madurado como herramientas que facilitan la integración entre vida laboral y personal, adaptándose a las demandas del profesional moderno que busca mantener productividad sin comprometer flexibilidad.