Nvidia enfrenta su gran prueba en Wall Street. La tecnológica californiana presentará resultados clave tras semanas de volatilidad en las acciones del sector.

Los inversores tienen la mirada puesta en Nvidia esta semana. La compañía, líder en chips para inteligencia artificial (IA), publicará el miércoles sus resultados trimestrales, en medio de un momento delicado para el sector tecnológico en Estados Unidos.

La semana pasada, el índice tecnológico del S&P 500 cayó un 1,6% tras meses de crecimiento constante. Sin embargo, el retroceso se moderó el viernes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugiriera que podrían acercarse recortes en las tasas de interés, impulsando un repunte general del mercado.

El papel de Nvidia ha sido determinante para el rendimiento de los índices en los últimos años. La empresa superó en junio el umbral de 4 billones de dólares en capitalización bursátil y sus acciones ya acumulan un alza superior al 30% en 2025 y más del 1.400% desde octubre de 2022. Para muchos analistas, el comportamiento de Nvidia es un termómetro del mercado de la IA.

IA, expectativas y riesgos

El auge de la inteligencia artificial ha disparado el valor de compañías vinculadas a este ecosistema, desde desarrolladores de software hasta proveedores de infraestructura como sistemas de energía y refrigeración. “Nvidia se ha convertido en el referente de lo que ocurre con la IA”, señaló Matt Orton, estratega de Raymond James Investment Management.

Sin embargo, el sector ha mostrado señales de cautela. Comentarios recientes de Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtieron sobre el riesgo de un entusiasmo desmedido en torno a la IA. Además, un estudio del MIT cuestionó los beneficios reales de algunas inversiones en esta tecnología. Estos factores han contribuido a la volatilidad reciente de las acciones tecnológicas.

Aun así, los analistas esperan que Nvidia anuncie un aumento del 48% en sus ganancias por acción y 45.900 millones de dólares en ingresos para su segundo trimestre fiscal, según datos de LSEG.

Más allá de Nvidia, el mercado se mantiene firme

Los resultados de Nvidia cerrarán una temporada de reportes corporativos en EE.UU. que ha superado las expectativas. Las empresas del S&P 500 han registrado un crecimiento de ganancias cercano al 13% interanual, más del doble de lo proyectado a inicios de julio.

El grupo conocido como los “Siete Magníficos”, que incluye a Apple, Microsoft y la propia Nvidia, ha liderado este impulso. Según Goldman Sachs, estas compañías incrementaron sus beneficios un 26%, frente al 7% del resto del índice.

A pesar de la volatilidad en el sector, el S&P 500 acumula una ganancia cercana al 10% en 2025, y el Dow Jones cerró la semana pasada con un máximo histórico. Sin embargo, analistas advierten que el peso del sector tecnológico, que representa un 33% del S&P 500, hace que cualquier caída prolongada afecte directamente al desempeño de los principales índices.

Para Nvidia, y para el mercado en general, los resultados del miércoles podrían marcar el rumbo de las próximas semanas.