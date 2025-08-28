Epson EcoTank: impresión eficiente y económica. Las EcoTank L4260 y L3210 ofrecen alta productividad, bajo costo y sostenibilidad para pequeños negocios y oficinas en casa.

En un entorno donde ahorrar tiempo y recursos es clave, Epson apuesta por su línea EcoTank para apoyar a pequeños negocios y oficinas en casa. Los modelos L4260 y L3210 combinan velocidad, calidad y bajo costo de impresión, con un sistema de tinta recargable que elimina los cartuchos y reduce los gastos operativos.

Nicolás Ovalle, Head of Consumer Sales & Marketing Director de Epson México, destaca que esta tecnología busca “impulsar la productividad y permitir a los negocios crear proyectos originales sin preocuparse por los costos de impresión”. Con más de 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo, EcoTank se ha consolidado como una de las soluciones más confiables y versátiles del mercado.

L4260: velocidad y conectividad

La EcoTank L4260 es una multifuncional 3 en 1 que imprime, escanea y copia con eficiencia. Su impresión automática a doble cara reduce el consumo de papel, mientras que la tecnología Heat-Free asegura un rendimiento estable y duradero.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct para imprimir desde múltiples dispositivos sin cables.

Impresiones a color resistentes al agua y a la decoloración, con costos más bajos que una impresión láser en blanco y negro.

Alto rendimiento: hasta 7,500 páginas en negro y 6,000 a color con un solo kit de tinta.

Este modelo está diseñado para quienes buscan velocidad y calidad en oficinas pequeñas o negocios que requieren volúmenes altos sin gastar de más.

L3210: compacta y confiable

La EcoTank L3210 es ideal para quienes necesitan un equipo práctico y asequible. También multifuncional, ofrece impresión, copiado y escaneo con resolución de hasta 5,760 x 1,440 dpi y velocidades ISO de hasta 10 ppm en negro y 5 ppm a color.

Sus botellas de tinta de alta capacidad permiten imprimir hasta 4,500 páginas en negro y 7,500 a color, convirtiéndola en una aliada perfecta para hogares o negocios que imprimen en grandes volúmenes. Su diseño compacto y el sistema EcoFit™ aseguran una carga de tinta limpia, fácil y sin errores.

Sostenibilidad y respaldo

Además de eficiencia, los modelos EcoTank minimizan los desechos plásticos al prescindir de cartuchos. Este enfoque no solo reduce el impacto ambiental, sino que también optimiza los costos a largo plazo. Ambos equipos incluyen garantía limitada de hasta 2 años con registro, reflejando la fiabilidad de la línea.

Con esta propuesta, Epson no solo ofrece tecnología avanzada, sino también soluciones que combinan rendimiento, ahorro y sostenibilidad. Una inversión inteligente para quienes buscan imprimir más, gastar menos y trabajar de forma más responsable.