Samsung redefine el sonido en casa. La tecnología Q-Symphony sincroniza TV y barra de sonido para ofrecer una experiencia envolvente y personalizada en películas, juegos y streaming.

El entretenimiento en casa ha cambiado. Hoy, los usuarios buscan experiencias más inmersivas y personalizadas. Consciente de esta tendencia, Samsung ha perfeccionado la conexión entre televisores y barras de sonido mediante su tecnología Q-Symphony, que permite que ambos dispositivos funcionen como un solo sistema.

Esta integración sincroniza automáticamente los altavoces del televisor con los de la barra, creando un entorno sonoro tridimensional. Mientras la barra reproduce los graves y canales principales, los parlantes del televisor refuerzan diálogos, efectos y matices. El resultado es un sonido potente, claro y envolvente, ideal para películas, videojuegos o conciertos en streaming.

Tecnología avanzada y control total

La experiencia no solo es inmersiva, también es simple. La conexión entre TV y barra de sonido es automática y permite ajustes personalizados desde la app SmartThings o mediante asistentes de voz. Esto facilita adaptar el sonido a las preferencias del usuario sin complicadas configuraciones.

Además, los modelos compatibles incorporan tecnologías como Wireless Dolby Atmos, que entrega audio 3D cinematográfico sin cables HDMI, y SpaceFit Sound Pro, que ajusta graves, medios y agudos según el espacio de la habitación. Estos algoritmos, impulsados por inteligencia artificial, analizan el contenido en tiempo real para distribuir el audio de forma precisa y equilibrada.

Un ecosistema sonoro en expansión

El ecosistema de Samsung no se limita a la barra y el televisor. Dispositivos como Music Frame, que funciona también como elemento decorativo, pueden integrarse al sistema para crear hasta tres puntos de emisión sonora. Incluso sin altavoces traseros, el algoritmo de Q-Symphony redistribuye el audio para mantener una experiencia uniforme en todo el ambiente.

Este enfoque modular convierte cualquier sala en un centro multimedia. Desde ver una película hasta jugar en línea o escuchar música, el sistema ofrece un sonido optimizado que se adapta a cada momento.

Beneficios que marcan la diferencia

Q-Symphony no solo mejora el audio, también simplifica la experiencia del usuario:

Inmersión total: Potencia el realismo en películas, conciertos y eventos deportivos.

Diálogos nítidos: Mantiene voces claras incluso en escenas con música intensa o efectos explosivos.

Ajuste inteligente: SpaceFit Sound Pro calibra el sonido al espacio físico de la sala.

Instalación sencilla: Wireless Dolby Atmos elimina cables innecesarios y mantiene el ambiente ordenado.

Con más de una década liderando el mercado de barras de sonido, Samsung apuesta por un ecosistema integrado que combina potencia, claridad y facilidad de uso. Una propuesta pensada para quienes buscan transformar su hogar en un verdadero centro de entretenimiento sin sacrificar comodidad ni calidad.