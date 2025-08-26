Epson EcoTank: impresión eficiente y sostenible. Las impresoras L4260 y L3210 prometen ahorro, calidad y menor impacto ambiental para emprendedores y pequeñas oficinas.
Epson apuesta por su línea EcoTank para apoyar a pequeños negocios y emprendedores que buscan optimizar recursos sin sacrificar calidad. Con el aumento de la demanda de impresiones por el regreso a clases, desde materiales educativos hasta documentos administrativos, contar con equipos confiables se vuelve clave para evitar retrasos y mantener la productividad.
Las impresoras EcoTank L4260 y EcoTank L3210 son dos opciones que destacan por su bajo costo de impresión y por su sistema de tanque de tinta recargable, que elimina la necesidad de cartuchos. Nicolás Ovalle, Head of Consumer Sales & Marketing Director de Epson México, lo resume así: “Con EcoTank, brindamos herramientas que impulsan la productividad y permiten crear proyectos originales sin preocuparse por los costos de impresión”.
Dos modelos, dos necesidades
- La EcoTank L4260 está diseñada para pequeñas oficinas que buscan eficiencia y versatilidad. Sus principales ventajas incluyen:
- Impresión automática a doble cara para reducir el consumo de papel.
- Conectividad inalámbrica y móvil, que permite imprimir desde diversos dispositivos.
- Tecnología PrecisionCore, que ofrece mayor nitidez y velocidad, sin generar calor.
- Tanques de tinta de alta capacidad para minimizar los costos operativos.
Por su parte, la EcoTank L3210 es la opción ideal para quienes buscan un equipo compacto y confiable. Entre sus características más destacadas están:
- Funcionalidad 3 en 1: imprime, copia y escanea.
- Alta resolución de hasta 5760 x 1440 dpi, ideal para documentos y fotos detalladas.
- Velocidades de hasta 10 ppm en negro y 5 ppm a color, con un máximo de 33 ppm en modo borrador.
- Capacidad para imprimir hasta 4,500 páginas en negro y 7,500 a color con un solo set de botellas.
- Sistema EcoFit, que evita errores y derrames al recargar la tinta.
Una apuesta ecológica y rentable
Ambos modelos no solo optimizan el rendimiento y reducen costos, sino que también promueven una impresión más sostenible. Al eliminar los cartuchos, los desechos plásticos se reducen de forma considerable. Además, las botellas de tinta de alto rendimiento disminuyen la frecuencia de reemplazos, ofreciendo una alternativa más ecológica y rentable.
Epson ha vendido más de 100 millones de impresoras EcoTank en todo el mundo, consolidando esta tecnología como una solución confiable para quienes buscan libertad de impresión y control de gastos. Para negocios y oficinas en crecimiento, esta inversión no solo mejora la productividad, sino que también contribuye a prácticas más responsables con el medio ambiente.
Más detalles y especificaciones están disponibles en el sitio oficial de Epson, donde se pueden comparar modelos y encontrar recomendaciones para cada tipo de necesidad profesional o personal.