Samsung prepara perfil de color vívido. La marca podría añadir un estilo más saturado, aunque ligado a marcas de agua en fotos.

Samsung podría estar a punto de actualizar sus cámaras con un nuevo perfil de color para fotos. Según filtraciones recientes, la próxima versión de One UI 8 permitirá activar un estilo “vivid” o vívido, que genera imágenes con colores más saturados que los actuales. La noticia entusiasma a los usuarios, pero hay un inconveniente: este estilo parece estar ligado a las nuevas marcas de agua de Samsung.

Para ver el post original haz click AQUÍ.

Fotos más coloridas, pero con limitaciones

Los teléfonos Galaxy son reconocidos por tener algunas de las mejores cámaras del mercado. Recientemente, Samsung añadió filtros personalizables que permiten ajustar el estilo de las fotos según el gusto del usuario. Sin embargo, hasta ahora los dispositivos no ofrecían perfiles de color diferenciados como los de Xiaomi, vivo o OnePlus.

El informante Ice Universe asegura que la versión de One UI 8 incluirá un perfil de color vívido. Esto permitiría tomar fotos más intensas y atractivas, acercándose a la experiencia que ofrecen otras marcas. Las imágenes de comparación filtradas muestran un aumento notable de saturación y contraste, especialmente en cielos, vegetación y tonos de piel.

La mala noticia es que, a diferencia de los rivales, Samsung no ofrecería un simple interruptor para cambiar entre perfiles de color en la vista previa de la cámara. Para usar el perfil vívido, habría que activar las nuevas marcas de agua, que muestran información como velocidad de obturación, apertura, ISO y longitud focal. La función también incluye datos de exposición.

¿Qué significa para los usuarios de Galaxy?

Si se confirma, esta decisión podría dividir a los usuarios. Por un lado, quienes disfrutan de los datos técnicos en pantalla encontrarán útil la marca de agua. Por otro, muchos preferirían simplemente un cambio rápido de perfil de color sin ver la marca en sus fotos.

El tipster indica que la función se lanzará globalmente, aunque aún no hay fecha oficial. Una solución más cómoda sería permitir que el perfil vívido funcione independientemente de las marcas de agua, de modo que cualquiera pueda disfrutar de colores más intensos sin modificar la estética de la imagen.

Samsung parece estar avanzando hacia cámaras más versátiles, acercándose a la personalización que ofrecen sus competidores. Queda por ver cómo reaccionará la comunidad y si la marca ajustará la función antes de su lanzamiento final.