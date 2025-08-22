Apple podría retrasar el iPhone 18. El modelo base podría no llegar en 2026. La compañía lo lanzaría en 2027 junto a su primer iPhone plegable.

Apple podría alterar por primera vez en años su calendario de lanzamientos. Según varios reportes, tras la presentación del iPhone 17 en septiembre de 2025, la compañía no lanzaría el iPhone 18 en 2026. En su lugar, el nuevo modelo llegaría a principios de 2027, probablemente acompañado del primer iPhone plegable de la marca.

iPhone 17, el último en seguir la tradición

El próximo septiembre se espera el lanzamiento de la serie iPhone 17, que mantendría la costumbre de renovaciones anuales. La gama incluiría el iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y un inédito iPhone 17 Air. Este último apunta a convertirse en el iPhone más fino y ligero producido hasta la fecha, sustituyendo al actual iPhone 16 Plus, que quedaría fuera del catálogo.

Con este movimiento, Apple busca refrescar su oferta y dar protagonismo a los modelos más portátiles. Sin embargo, lo más llamativo no es la llegada del Air, sino la ausencia del sucesor numérico en 2026.

¿Por qué no habrá iPhone 18 en 2026?

De acuerdo con un medio surcoreano citado por Rest of World, Apple estaría planeando retrasar el lanzamiento del iPhone 18 con una doble intención. Por un lado, al no ofrecer el modelo base en 2026, la compañía incentivaría a los usuarios a optar por las versiones Air, Pro o Pro Max, de mayor precio y margen de beneficio. Por otro, esta decisión permitiría alinear la presentación del iPhone 18 con la del esperado iPhone plegable, previsto para principios de 2027.

El reconocido analista Ming-Chi Kuo ya había adelantado esta hipótesis. Según sus predicciones, Apple aprovecharía el evento de 2027 para mostrar tanto el iPhone 18 como su primer modelo con pantalla flexible. Otro especialista, Jeff Pu, apuntó que el dispositivo plegable solo entraría en producción masiva a finales de 2026, lo que reforzaría la idea de un debut en 2027.

Una estrategia con riesgos y expectativas

El retraso marcaría un cambio histórico en la estrategia de Apple. Hasta ahora, la compañía había mantenido un ritmo anual en el lanzamiento de su modelo principal. Saltarse un año podría generar impaciencia en los usuarios más fieles, aunque también aumentaría la expectación de cara al doble estreno en 2027.

Mientras tanto, la apuesta por el iPhone 17 Air y la desaparición del modelo Plus confirman que Apple busca ajustar su catálogo a las tendencias del mercado: dispositivos más delgados, ligeros y diferenciados. Si los rumores se cumplen, los próximos años traerán una transformación importante en la línea iPhone, con un nuevo ciclo de lanzamiento y el debut de un producto que podría redefinir la marca: el primer iPhone plegable.