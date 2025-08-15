Lenovo ThinkBook Plus Rollable: ¿El futuro de las laptops? Un vistazo al innovador portátil con pantalla enrollable que Lenovo ha puesto a la venta.

Lenovo ha dado un paso adelante en el mundo de las laptops con su ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, el primer portátil con pantalla OLED enrollable que se puede comprar hoy. Este equipo de 14 pulgadas puede expandirse hasta 16.7 pulgadas con solo pulsar una tecla, ofreciendo una experiencia visual única y una pantalla adicional lista al instante. Con un precio de lanzamiento alrededor de $3,300, esta laptop no es para todos, pero para quienes buscan innovación, es una de las pocas opciones reales en el mercado.

Diseño y experiencia única de pantalla enrollable

La ThinkBook Plus Gen 6 parece un portátil Lenovo tradicional, salvo por su grosor ligeramente superior y el peso de 3.72 libras, que sigue siendo cómodo para llevar. La gran diferencia está en su pantalla OLED que no termina en el borde superior, sino que continúa bajo el teclado y se despliega mediante un motor cuando se presiona una tecla especial. La acción es suave y confiable, con una sensación robusta que transmite confianza en su durabilidad, incluso más estable que algunos teléfonos plegables que requieren manejo manual.

Lenovo integra un software que ajusta automáticamente la resolución y adapta el espacio extra que aparece con la pantalla extendida. Aunque este “ThinkBook Workspace” es útil, el usuario puede seguir usando sus aplicaciones de Windows habituales sin problemas. En cuanto al teclado, es un poco más superficial que otros teclados Lenovo tradicionales, debido a la estructura necesaria para alojar la pantalla enrollable, pero sigue siendo funcional y cómodo para la mayoría.

Características técnicas y rendimiento

Este modelo está equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 258V basado en la arquitectura Lunar Lake, que destaca por su eficiencia energética y buenas capacidades gráficas con el Intel Arc 140V integrado. Acompañado por 32GB de RAM y 1TB de almacenamiento SSD, la laptop ofrece un desempeño sólido para tareas de productividad y trabajo diario, aunque no está diseñada para cargas de trabajo extremadamente multihilo ni edición pesada.

Los resultados en pruebas de rendimiento son buenos, aunque la gestión térmica se ve afectada por la pantalla y el motor, causando algo de ralentización bajo presión prolongada. En gráficos, el equipo logra una puntuación respetable para gráficos integrados, suficiente para uso profesional y multimedia pero sin enfoque en juegos.

Autonomía y conectividad

La batería de 66 Wh ofrece más de 12 horas en reproducción de video local, una duración decente pero inferior a otros portátiles con chips Lunar Lake que pueden alcanzar casi el doble. Esto se debe al consumo adicional que exige la pantalla enrollable.

En conectividad, la ThinkBook Plus Gen 6 Rollable es limitada: solo dos puertos Thunderbolt 4 y un jack combinado para audio. Cargar y conectar dispositivos puede requerir el uso de dongles o docks, un pequeño sacrificio a cambio de la innovación en pantalla.

¿Vale la pena la laptop enrollable de Lenovo?

La Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable es un equipo que marca un hito tecnológico. Su pantalla enrollable es una innovación real que funciona bien y está bien implementada. Para usuarios que valoran una pantalla extra y tecnología novedosa, puede ser la elección perfecta.

Sin embargo, su precio elevado y ciertas limitaciones, como la duración de batería y la escasez de puertos, la hacen poco práctica para el usuario común. Para quienes quieren una experiencia similar pero con menos riesgo financiero, un monitor portátil sigue siendo una opción válida y más económica.

Lenovo ha logrado convertir una idea que parecía futurista en un producto tangible y funcional. Aunque no es para todos, demuestra que el mundo de las laptops todavía puede sorprender con nuevas formas y tecnologías que amplían las posibilidades de productividad y movilidad.