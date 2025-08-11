Epson EcoTank: impresión sin límites

Con las EcoTank L3251 y L1250, Epson apuesta por la eficiencia, el bajo costo y la conectividad inalámbrica para el hogar y profesionales.

Epson refuerza su liderazgo en impresión con su línea EcoTank, una propuesta que elimina los cartuchos y reduce costos sin sacrificar calidad. Los modelos EcoTank L3251 y EcoTank L1250 están pensados para hogares, estudiantes y profesionales que buscan alto rendimiento, practicidad y una conexión fluida con sus dispositivos.

La compañía japonesa, con más de 100 millones de EcoTank vendidas en todo el mundo, mantiene su compromiso con soluciones económicas y fáciles de integrar a cualquier entorno.

EcoTank: eficiencia, conectividad y facilidad

La serie EcoTank se distingue por tres pilares:

Costo de impresión reducido: gracias a los tanques recargables y botellas de alto rendimiento, es posible imprimir hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 a color con un solo set de botellas.

gracias a los tanques recargables y botellas de alto rendimiento, es posible imprimir hasta 4.500 páginas en negro y 7.500 a color con un solo set de botellas. Conectividad versátil : con Wi-Fi, Wi-Fi Direct y la aplicación Epson Smart Panel, los usuarios pueden imprimir desde teléfonos, tabletas o computadoras, adaptándose a un estilo de vida cada vez más móvil.

: con Wi-Fi, Wi-Fi Direct y la aplicación Epson Smart Panel, los usuarios pueden imprimir desde teléfonos, tabletas o computadoras, adaptándose a un estilo de vida cada vez más móvil. Uso sencillo y limpio: el tanque frontal y el sistema EcoFit facilitan la recarga sin derrames, con niveles de tinta siempre visibles.

Esta combinación convierte a EcoTank en una opción ideal para tareas escolares, proyectos creativos y teletrabajo.

Epson EcoTank L3251: versatilidad 3 en 1

La L3251 es una multifuncional que imprime, copia y escanea con gran detalle, alcanzando hasta 5.760 x 1.440 dpi de resolución. Su velocidad llega a 10 páginas por minuto en negro y 5 a color (ISO).Es compatible con Windows, macOS y Chromebook, e integra la tecnología Epson Heat-Free, que reduce el consumo de energía y el desgaste del equipo.

En conectividad, incluye Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB y soporte para impresión móvil a través de Epson Smart Panel, Epson Email Print y otros servicios.

Epson EcoTank L1250: compacta y práctica

Pensada para quienes priorizan el espacio y la economía, la L1250 ofrece las mismas velocidades de impresión que la L3251, pero en un diseño más ligero, con apenas 2,9 kg.

Su tamaño reducido y facilidad de manejo la convierten en una aliada para entornos familiares y escolares. También cuenta con Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB y compatibilidad con la app Epson Smart Panel, que permite imprimir o escanear sin necesidad de una computadora.

Con estas soluciones, Epson reafirma su apuesta por una impresión más accesible, eficiente y conectada. La combinación de tecnología avanzada y practicidad mantiene a EcoTank como una referencia para quienes buscan calidad sin costos elevados.