Sony abre sus juegos a Xbox y Switch

Sony planea llevar más títulos exclusivos de PlayStation a consolas de la competencia, como Xbox y Nintendo, tras el anuncio de Helldivers 2.

Sony, conocida por mantener sus juegos exclusivos en la consola PlayStation, parece estar lista para abrir más títulos propios a plataformas rivales. Tras la confirmación de que Helldivers 2 llegará a Xbox Series X|S, crecen los indicios de que otros juegos de PlayStation Studios podrían lanzarse en Xbox e incluso en Nintendo Switch.

Esta nueva dirección sigue la línea que la compañía ha tomado con el PC, donde sus juegos de primera parte como Horizon Zero Dawn y The Last of Us ya han tenido versiones para Steam y Epic Games Store. Para los seguidores de Xbox y Nintendo, esta noticia representa una oportunidad de acceder a franquicias que antes parecían inalcanzables fuera del ecosistema PlayStation.

Una oferta de empleo revela los planes

La pista más sólida proviene de una oferta laboral publicada por Sony. La compañía busca un “Director Senior de Multiplataforma y Gestión de Cuentas”, cuyo rol sería “definir y ejecutar la estrategia comercial global de los títulos de PlayStation Studios en todas las plataformas digitales más allá del hardware de PlayStation, incluidas Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo y móviles”.

Aunque el anuncio no detalla qué juegos llegarán a estas consolas, la existencia de un puesto centrado en esta expansión deja claro que Sony planea una estrategia más agresiva para diversificar su presencia. Esto coincide con una tendencia en la industria: el interés de las grandes compañías por maximizar ingresos mediante el lanzamiento de títulos en múltiples plataformas.

De momento, es poco probable que Sony lance sus futuros títulos en Xbox o Switch al mismo tiempo que en PlayStation. Sin embargo, incluso con un retraso de meses o un año, los jugadores de otras consolas recibirían con entusiasmo franquicias tan populares como God of War, Ghost of Tsushima o Marvel’s Spider-Man.

Cambios en la industria del videojuego

Helldivers 2 será el primer título de Sony en debutar directamente en Xbox, marcando un punto de inflexión. Nintendo, por su parte, ya recibió LEGO Horizon Adventures el año pasado, otro ejemplo del interés de Sony por explorar nuevos mercados.

La estrategia podría inspirarse en la reciente transición de Xbox hacia un modelo más cercano a un editor multiplataforma, dejando de lado la exclusividad como arma principal. Sony podría estar evaluando cuánto dinero ha dejado sobre la mesa al restringir sus juegos a PlayStation, especialmente en una era donde los ingresos por ventas digitales dominan la industria.

Los beneficiados directos serán los jugadores. Con más opciones y menos barreras entre plataformas, los títulos de PlayStation Studios podrán llegar a una audiencia más amplia.