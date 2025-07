EchoNext: IA que revela enfermedades cardíacas ocultas

EchoNext, la herramienta de inteligencia artificial creada por Columbia y NewYork-Presbyterian, detecta problemas cardíacos que los médicos suelen pasar por alto, mejorando el diagnóstico de enfermedades estructurales del corazón.

La enfermedad cardíaca estructural (SHD, por sus siglas en inglés) puede desarrollarse sin síntomas visibles. No causa dolor en el pecho ni falta de aire, y suele detectarse solo cuando ocurre un evento grave, como un infarto o un derrame cerebral. Este tipo de padecimiento implica defectos en las paredes, válvulas o cámaras del corazón, algunos congénitos y otros adquiridos con el tiempo. La nueva herramienta de inteligencia artificial EchoNext, creada por investigadores de la Universidad de Columbia y el hospital NewYork-Presbyterian, promete cambiar esta realidad. Analizando un simple electrocardiograma (ECG), EchoNext es capaz de identificar señales de SHD que incluso los cardiólogos experimentados podrían no ver. Según explica el Dr. Pierre Elias, líder del estudio, la herramienta “usa la prueba más económica para determinar quién necesita una evaluación más costosa y detallada mediante un ecocardiograma”.

Resultados que superan al diagnóstico humano

Para desarrollar EchoNext, los investigadores entrenaron la IA con más de 1,2 millones de registros combinados de ECG y ecocardiogramas de 230.000 pacientes. El objetivo era que el sistema aprendiera a detectar patrones que sugieran la necesidad de estudios más complejos.

Los resultados son impresionantes. En pruebas iniciales, EchoNext detectó el 77% de los casos de SHD a partir de ECG, frente al 64% logrado por los cardiólogos. En un estudio con casi 85.000 personas, la herramienta identificó a más de 7.500 con alto riesgo de SHD no diagnosticada. Un año después, el 73% de quienes se sometieron a un ecocardiograma efectivamente presentaban esta enfermedad, una tasa muy superior a la habitual. Estos hallazgos fueron publicados en Nature, una de las revistas científicas más reconocidas a nivel mundial.

Una herramienta que complementa a los médicos

La mayoría de las personas con SHD ignoran que la padecen porque se sienten bien y no realizan chequeos preventivos. Incluso cuando se hacen un ECG, los indicios tempranos pueden pasar desapercibidos. EchoNext no solo reduce este riesgo, sino que también complementa el trabajo de los especialistas, ya que no se trata de reemplazarlos, sino de ofrecerles un apoyo tecnológico para diagnósticos más precisos.

Por ahora, EchoNext se utiliza en entornos de investigación, pero su implementación en hospitales y clínicas podría generalizarse pronto. Esta tecnología apunta a un objetivo claro: detectar problemas antes de que sea demasiado tarde. La IA aplicada a la medicina no es ya un futuro distante, sino una realidad que está salvando vidas.