Fintech y crédito personal: un crecimiento sin precedentes

Adelantos.com y el auge fintech: cómo evitar el sobreendeudamiento. Consolidar deudas es clave en la era del crédito digital.

El acceso al crédito digital se ha disparado en los últimos meses. Según datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos personales crecieron un 93 % entre julio de 2024 y enero de 2025, alcanzando los $2,7 billones en el primer mes del año. Este aumento refleja una transformación estructural en el sistema financiero, donde las fintech, como Adelantos.com, tienen un papel central.

En enero de 2025, cerca de 10 millones de personas contaban con al menos un préstamo de un Proveedor No Financiero de Crédito (PNFC). Dentro de este universo, las fintech continúan liderando el crecimiento, con casi 4,9 millones de clientes, lo que representa un 5 % más que al cierre de 2024.

Este fenómeno no solo muestra la expansión del sector, sino también un cambio en el perfil del usuario financiero. Las plataformas digitales no exigen un historial crediticio tradicional, lo que permite que sectores históricamente excluidos accedan por primera vez a financiamiento. No obstante, esta facilidad también exige mayor responsabilidad para evitar caer en el sobreendeudamiento.

Consolidar deudas: una estrategia práctica y necesaria

La expansión del crédito trae consigo la necesidad de gestionar mejor las finanzas personales. En ese contexto, Adelantos.com ofrece una serie de recomendaciones para mejorar la salud financiera a través de la consolidación de deudas, una herramienta clave para evitar complicaciones a futuro.

Consolidar deudas significa unificar varios compromisos en un solo préstamo, lo que permite reducir tasas de interés, simplificar pagos y recuperar el control sobre los ingresos. Desde la fintech aseguran que esta estrategia ayuda a “mejorar la estabilidad financiera” y simplifica el proceso de administración mensual.

Este método resulta particularmente útil cuando una persona acumula múltiples cuotas en diferentes fechas y con distintos acreedores. Al agrupar todo en un único pago, se facilita el control del presupuesto y se evita caer en mora por descuidos u olvidos.

Tres pasos para organizar tus finanzas y evitar el colapso

Los expertos de Adelantos.com recomiendan seguir tres pasos para consolidar deudas de forma efectiva y segura:

Analizar el estado financiero actual: Antes de solicitar un nuevo crédito, es fundamental realizar un inventario detallado de las deudas vigentes. Identificar montos, tasas de interés, fechas de vencimiento y si existen pagos atrasados es el primer paso para tomar decisiones conscientes.

Antes de solicitar un nuevo crédito, es fundamental realizar un inventario detallado de las deudas vigentes. Identificar montos, tasas de interés, fechas de vencimiento y si existen pagos atrasados es el primer paso para tomar decisiones conscientes. Comparar opciones de consolidación: No todas las alternativas son iguales. Las fintech se han posicionado como la opción más ágil, especialmente para quienes necesitan resolver deudas con rapidez. Adelantos.com, por ejemplo, ofrece soluciones digitales para reunir todas las deudas en una sola cuota mensual, ayudando también a mejorar el historial crediticio.

No todas las alternativas son iguales. Las fintech se han posicionado como la opción más ágil, especialmente para quienes necesitan resolver deudas con rapidez. Adelantos.com, por ejemplo, ofrece soluciones digitales para reunir todas las deudas en una sola cuota mensual, ayudando también a mejorar el historial crediticio. Definir un presupuesto realista: Establecer un monto fijo mensual que se pueda pagar sin afectar gastos esenciales es clave. Evita comprometer más ingresos de los que realmente se pueden destinar al pago de deudas. Un presupuesto bien calculado previene nuevas situaciones de sobreendeudamiento.

Educación financiera: un reto frente al avance digital

El crédito fácil no debe confundirse con dinero sin consecuencias. Si bien las fintech han democratizado el acceso al financiamiento, también se vuelve urgente fomentar educación financiera básica entre los usuarios. Comprender términos como tasa efectiva anual, pagos mínimos o consolidación es fundamental para tomar decisiones responsables.

Además, el entorno digital facilita la contratación rápida de préstamos, lo que puede llevar a decisiones impulsivas. Por eso, tanto plataformas como Adelantos.com, como el propio usuario, deben promover prácticas financieras saludables y sostenibles.

Conclusión: crédito responsable en la era fintech

El aumento del crédito personal, impulsado por las fintech, está transformando el acceso a servicios financieros en Argentina. Sin embargo, esta evolución debe ir acompañada de herramientas de planificación como la consolidación de deudas, que permiten mantener el equilibrio económico personal.

Empresas como Adelantos.com no solo ofrecen soluciones tecnológicas para acceder a préstamos, sino que también proponen enfoques que priorizan la organización financiera. En un contexto donde el crédito digital continúa expandiéndose, actuar con información, cautela y estrategia es más importante que nunca.