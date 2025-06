Alta obtiene $11M para lanzar su IA de moda estilo ‘Clueless’

Alta apuesta por un asistente de estilo con (IA) inteligencia artificial estilo ‘Clueless’. Styling virtual con IA, closet digital y socios clave.

La startup Alta, fundada por la ingeniera y emprendedora Jenny Wang, ha recaudado 11 millones de dólares en una ronda semilla liderada por Menlo Ventures para desarrollar un asistente de estilo impulsado por IA. El producto permite a los usuarios recibir sugerencias de vestuario personalizadas, basadas en su clima, calendario, estilo de vida y presupuesto.

Inspirado en la icónica escena del filme Clueless, Alta propone un enfoque más funcional al styling con tecnología actualizada. A través de un avatar digital, los usuarios pueden visualizar atuendos recomendados y mezclarlos con piezas ya existentes en su guardarropa. Las prendas pueden agregarse mediante fotos, recibos de compras o búsquedas en la base de datos de la plataforma.

Tecnología, moda y experiencia personalizada

El enfoque de Alta combina un modelo de IA entrenado con la ayuda de expertos en moda como Meredith Koop (estilista de Michelle Obama) y un diseño de interfaz centrado en el usuario. La experiencia no se limita a la elección de atuendos, sino que permite experimentar con compras futuras y reorganizar el armario digital del usuario.

Según Wang, aunque plataformas como Google Shopping y Pinterest también exploran este terreno, Alta busca ofrecer una experiencia más integrada y adaptada al comportamiento actual del consumidor. Para ello, el equipo trabaja con una arquitectura técnica moderna y una interfaz centrada en el uso móvil.

Apoyo de inversionistas destacados

El respaldo financiero y estratégico de Alta proviene de una red diversa e influyente. Entre los inversores figuran Algaé Ventures (relacionado con la familia Arnault de LVMH), Phenomenal Ventures (fundado por Meena Harris), el fondo de VC de Anthropic, y figuras como Tony Xu (CEO de DoorDash), las modelos Karlie Kloss y Jasmine Tookes, y Manish Chandra (CEO de Poshmark).

Wang, ex becaria en DoorDash y ex colaboradora del proyecto “Kode With Klossy” de Karlie Kloss, destacó que gran parte de su red fue clave en el proceso de financiación. Además de liderar la empresa, continúa codificando y colaborando con asesores técnicos.

Expansión global y acuerdos estratégicos

Con sede ahora en Nueva York, Wang apunta a hacer de la ciudad un núcleo clave para el crecimiento de Alta. Ya ha firmado una alianza con el Council of Fashion Designers of America (CFDA) para ofrecer el producto a sus miembros. También está trabajando junto a Marie Kondo en su expansión hacia Oceanía y el Pacífico.

Con el nuevo capital, la empresa planea ampliar su equipo y acelerar la investigación y desarrollo, mejorando constantemente el sistema con base en el feedback de su comunidad. La meta a corto plazo es establecer alianzas con minoristas internacionales y fortalecer la presencia de Alta en Europa con el apoyo de LVMH y figuras influyentes como Zita d’Hautville.

Según Wang, la visión es clara: hacer del styling digital una experiencia accesible, eficiente y conectada con el estilo personal de cada usuario, mientras se redefine cómo se compra y organiza la moda en la era de la inteligencia artificial.