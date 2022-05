El caso de Cambridge Analytica, el mayor escándalo de Facebook, le sigue pasando factura a Mark Zuckerberg. Esta semana la Fiscalía General de Washington DC introdujo una demanda contra CEO de Meta, ahora acusándolo de tergiversar la protección de los datos confidenciales, pertenecientes a los residentes del Distrito de Columbia.

El caso a cargo del fiscal general de Washington DC, el juez Karl A. Racine, pretende responsabilizar personalmente a Zuckerberg por su papel en la violación de las leyes de protección al consumidor del su jurisdicción. Asimismo, el magistrado dice que gracias a estas prácticas, Facebook se ha convertido en un negocio único y tremendamente exitoso. El cual obtiene una enorme riqueza al adquirir y monetizar datos personales de sus usuarios, sin que ellos estén al tanto.

El El juez de la causa ha compartido detalles del caso a través de su cuenta de Twitter, responsabilizando a Mark Zuckerberg de participar personalmente en las fallas que llevaron al incidente de Cambridge Analytica.

Our lawsuit against Mark Zuckerberg is about holding him personally accountable for failing to protect the data of tens of millions of Facebook users, and then misleading users about the privacy issues.

It includes Cambridge Analytica, but it also goes beyond that. pic.twitter.com/FXDn02Ue9W

