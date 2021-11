3 claves para incrementar tus ventas online en la nueva normalidad

La realidad de los últimos 18 meses tuvo un impacto en la forma de hacer negocios. Ahora, los emprendimientos deben aplicar nuevas estrategias digitalespara adaptarse a la forma de comprar de los clientes actuales.

Incrementar tus ventas online puede ser un reto interesante, por decir lo menos, en especial para los propietarios de pequeños negocios online. La nueva normalidad, derivada de los cambios de hábitos en los últimos dos años equilibró el terreno entre grandes cadenas y pequeños minoristas. Y precisamente por esto, estar al mismo nivel de las corporaciones, hay más oportunidades de ganar la competencia por la atención del público, aún siendo un pequeño emprendedor.

Antes de empezar, vale la pena aclarar que la dinámica del comercio en línea va ligada también a factores estructurales que, como negocio ya debería tener resuelto. Por ejemplo, tener una plataforma e eCommerce es fundamental para poder generar un número tangible de ventas. Si tu tienda en línea no cuenta con un apropiado tunel de ventas, con seguridad tus esfuerzos por aumentar tu facturación serán poco exitosos. Si este es tu caso, existen muchas alternativas para potenciar tu tienda electrónica, empezando con la adquisición de los servicios de una agencia especializada en eCommerce, lo cual puede ayudar a un negocio a incrementar sus ventas.

Cómo incrementar tus ventas online en 2022

Eso sí, aunque fundamental, la implementación de una plataforma de venta en línea puede ir en paralelo con los puntos que señalaremos a continuación. Digamos que es como una clave adicional para incrementar tus ventas online, pero a ello debes sumar una estrategia de ventas que vaya en sintonía con los objetivos de tu emprendimiento.

Por ejemplo…

1.- Debe dirigirse a las personas correctas

Una de las razones más importantes de por qué su tienda no está generando buenas ventas online es probablemente porque tal vez se dirige al mercado equivocado. Conocer el público que está buscando su producto o servicio, es muy importante para saber cómo comercializarlo . Es posible que la gente a la que está llegando su mensaje no esté interesada en su oferta, o que no sean su mercado objetivo. Por tal motivo, debe tener en cuenta este factor al diseñar su estrategia de comercialización y marketing digital.

Para la generación de clientes potenciales, debe considerar si el perfil del público al que dirige sus ventas es realmente el público que adquirirá su producto o servicio. Dirigirse a la audiencia demografica, geográfica y culturalmente precisa, es clave para garantizar el éxito de nuestro mensaje.

2.- Ofrezca una solución ecológica a sus clientes

Por razones obvias, la consciencia por reducir nuestra huella de carbono ya es parte esencial de nuestra sociedad. Razón por la cual integrar el pensamiento ecológico a su emprendimiento online va más allá de la responsabilidad corporativa. Sumar acciones que reflejen su convicción por tener un impacto positivo en el medio ambiente es, de hecho, mucho más fácil para los pequeños emprendimientos que para las grandes corporaciones.

Esta es una oportunidad para su emprendimiento asuma valores más. ecosustentales, ya que el público es cada vez más sensible a este tema.

3.- Muestre los precios directamente en sus páginas de productos

La experiencia compartida por gente que ha implementando estrategias de venta exitososas dice que, evitar costos ocultos en sus productos es un factor de confianza muy poderoso. De hecho, conocer previamente el precio completo para adquirir un producto ha demostrado ser un impulsor en la decisión de compra de un potencial cliente.

No dude en dar a sus clientes la posibilidad de ver directamente en su página web cuánto costará su servicio o producto, incluyendo la entrega del mismo. En este sentido, también deje claro si el coste de envío estará directamente relacionado con la distancia de entrega.

Ofrezca total transparencia en los precios y costos finales de su producto.

Conclusión

En realidad, no hay una regla dorada o mágica para conseguir más ventas en tu tienda de comercio electrónico. Todo depende del tipo de tienda de comercio electrónico que tengas, del público al que te dirijas y de la forma en que opere su tienda.