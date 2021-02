En Google Chrome se llama “modo incógnito”, pero la mayoría de los navegadores ofrecen alguna opción de navegación privada. Pero ¿por qué deberíamos utilizarlo?

Cinco razones para usar el modo incógnito en Google Chrome. Y es que desde comprar un pasaje de avión, o hasta jugar blackjack en vivo en Colombia son actividades online que se pueden beneficiar de la privacidad adicional que otorga el uso del modo privado en tu navegador. Entonces ¿necesitas más razones para considerar su uso? tranquilo, te las damos.

Para empezar, es necesario entender que cuando abres una ventana en modo privado o de incógnito, el navegador deja de almacenar todas las cosas que suele guardar sobre los sitios que visitas. ¿De qué forma nos beneficia esto? Por lo general, este material almacenado incluye cosas como la URL del sitio, el texto que puede haber escrito en los formularios del sitio y las cookies. Toda esta información permite que el navegador recuerde su preferencia como el idioma o el carrito de compra.

Y, obviamente, cuando no estás en modo de navegación privada, el navegador registra los sitios que has visitado en tu “historial”, junto con otros detalles y preferencia como la fecha y la hora de la visita.

Eso sí, vale la pena destacar que el modo de incógnito no ofrece una privacidad total. No obstante, la utilización de este modo ofrece ventajas específicas que nos van a ayudar en lo que hacemos en la vida diaria.

Cinco razones para usar el modo incógnito en Google Chrome

1.-Reserva de viajes baratos

Si las aerolíneas van a jugar con nosotros a los precios, entonces nosotros también vamos a jugar con ellas. Utilizando el modo incógnito del navegador es posible conseguir tarifas más bajas. La razón de esto es que el algoritmo que decide qué tarifa mostrar carecerá de la información necesaria para determinar la tarifa que corresponde a las variables derivadas de dónde estás navegando.

Con lo cual, el sistema mostrará la tarifa por defecto establecida para ese vuelo, la cual en la mayoría de los casos tiende a ser más baja que la que te mostraría navegando en forma convencional.

2.-Para parecer un nuevo visitante y optimizar el SEO

Si estás retocando el código de un sitio web para optimizarlo seún los requisitos SEO, es posible que quieras evitar que tu navegador lo guarde (“caché”) para obligarlo a recargar los cambios que realizaste.

Además, dado que Google personaliza los resultados de búsqueda, el modo de incógnito puede ofrecerte una pantalla con resultados de búsqueda limpios, en lugar de los “personalizados” por tu búsqueda anterior.

3.-Uso de ordenadores que no son tuyos

Si necesitas entrar en tu correo electrónico o en tu cuenta bancaria o lo que sea en un ordenador que no sea el tuyo, abre el modo de incógnito para protegerte de que tus contraseñas o información de usuario se guarden en ese ordenador. Si bien esto no es totalmente infalible, ya que esa compuatdora podría tener un software de registro, estamos hablando de herramientas avanzadas que probablemente no tenga tu cibercafé de la esquina..

4.-Iniciar sesión en varias cuentas de correo electrónico a la vez

Esta es buen y sencilla. Ya sabemos que es posible configurar diferentes “perfiles” del navegador para cambiar entre cuentas de correo electrónico dentro de una misma sesión. Pero el modo incógnito es la forma más rápida y sencilla de hacerlo sobre la marcha, sin necesidad de configuración. Ademeás, que eliminas el riesgo de dejar enlazada, o la sesión abierta de alguna cuenta por accidente.

5.-Visitar el casino virtual

Es posible jugar discretamente privado en Internet. Y aunque es muy difícil navegar sin dejar rastro, sí es posible acercarse a ello sin necesidad de tomar medidas extremas. Para ti, el uso del modo incógnito de Google Chrome será suficiente. Ya que no dejarás ninguna sesión abierta por descuido en la computadora que utilizaste. Lo cual pudiera ser aprovechado para jugar en tu lugar utilizando tus propias ganancias. O de plano transferirlas de tu cuenta a otra.

Por otro lado, hay que recordar que si estás utilizando el navegador en modo normal,este almacenará datos sensibles referentes a tu información personal y la de tu cuenta.

Conclusión

Esta es nuestras razones para usar el modo incógnito, sabeos que hay muchas más. Solo recuerda que no debes confiar en él plenamentepara de proteger tu privacidad. Pero en definitiva, es bueno para evitar que aparezcan algunos sitios dudosos en la barra de direcciones, pero no mucho más. Para una protección real, deberías utilizar una VPN, pero de eso hablaremos más adelante.