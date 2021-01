Los nuevos procesadores se desarrollaron para consolidar la presencia de MediatTek en los dispositivos de gama alta. La cual inició con el lanzamiento de la plataforma Dimensity 1000 el año pasado.

MediaTek anunció sus nuevos procesadores Dimensity 1100 y 1200 de gama alta con capacidades 5G. Ambos diseños son la continuación de la plataforma Dimensity 1000 presentada el año pasado, para potenciar dispositivos de gama alta.

Estos dos nuevos procesadores representan una mejora con respecto al Dimensity 1000 en términos de configuración de la CPU y capacidades de la cámara, además de venir en un nuevo nodo de proceso de 6nm. Sin embargo, no lo superan en todos los aspectos de sus diseños. Por ejemplo, la configuración de la GPU y las capacidades del módem parecen ser idénticos a los del Dimensity 1000.

Por otro lado, la compañía confirmó que estos chips se fabricarán bajo un nuevo proceso de 6nm en TSMC. Esto significa una reducción en compración con el diseño del Dimenesity 1000, el cual se fabricó utilizando un procecso de 7nm.

Los nuevos procesadores integran módem 5G para redes sub 6GHz. Con lo que se mantiene las mismas especificaciones, como lo dijimos más arriba. Es decir, no hay cambios significativos en las especificaciones que del nuevo diseño, con respecto al modelo del año pasado.

Nuevos procesadores Dimensity 1100 y 1200 ¿Qué traen de nuevo?

Unidades de Procesamiento

Para empezar, los dos nuevos procesadores se diferencian de su predecesor en el aspecto de la CPU. El Dimensity 1100 es bastante sencillo, ya que sustituyó los núcleos Cortex-A77, por los nuevos núcleos Cortex-A78. La configuración sigue siendo de 4 núcleos a 2,6 GHz (como el Dimensity 1000+ de gama alta), con cuatro núcleos Cortex-A55 a 2,0 GHz como núcleos pequeños.

Mientras que el Dimensity 1200 presentó cambios más radicales, y ahora tiene una configuración 1+3+4. Con un núcleo Cortex-A78 de alto rendimiento que funciona a 3,0 GHz . Según MediaTek, tiene el doble de caché L2 que los demás núcleos. Esto significaría que tiene una configuración de 512KB mientras que los otros 3 núcleos cuentan con L2 de 256KB. La configuración de 1+3 núcleos grandes también va acompañada de 4x núcleos Cortex-A55 a 2GHz.

Diseño de chip de 6nm 1X Ultra Core: Arm Cortex-A78 hasta 3GHz con 2X caché L2 3X Super Cores: Arm Cortex-A78 hasta 2,6GHz 4X Núcleos de eficiencia: Arm Cortex-A55 hasta 2GHz



Procesamiento de Gráficos (GPU), RAM y cámaras

Curiosamente, los nuevos procesadores presentan exactamente la misma configuración de GPU que el Dimensity 1000. En los nuevos chipsets se repite la configuración Mali-G77MP9 . Lo cual es muy extraño, ya que otros procesdores de la competencia utilizan diseños más nuevos como el Mali-G78

La capacidad de DRAM sigue siendo LPDDR4X a 2133MHz. Que lso nuevos Dimensity no soporten LPDDR5 no deberías sorprender, dado que las diferencias de rendimiento no son demasiado grandes como para justificar el costo extra.

Las capacidades para IA y machine learnig no están muy claras en el Dimensity 1100, pero parecen ser idénticas a las del Dimensity 1000. Mientras quel el Dimensity 1200 tendrá un aumento de rendimiento del 12,5%, una ligera mejora de la velocidad en comparación con su predecesor.

En cuanto a las capacidades de la cámara, los nuevos chips no cambiaron sus configuraciones multicámara. Es decir, estos procesadores soportarán sistemas multicámaras con sensores de 32 y 16MP. Y además, en ambos casos, se aumentó la capacidad de una sola cámara hasta 108MP y 200MP respectivamente para el Dimensity 1100 y el Dimensity 1200, respectivamente.

Disponibilidad

MediaTek hizo referencia a fabricantes como Xiaomi, Vivo, OPPO y Realme, los cuales han expresado su apoyo a los nuevos procesadores. Se espera que los dispositivos que utilicen ambos SoC estén disponibles a finales del primer trimestre y principios del segundo este año.

Conclusiones

Tanto el Dimensity 1100 como el Dimensity 1200 son procesadores con diseños inusuales, y representan actualizaciones menores en comparación con el modelo del año pasado. También vale la pena destacar la escasa diferencia entre las características del 1100 y las del 1200.

El hecho de que MediaTek no haya actualizado sustancialmente las GPU indica que se trataría de actualizaciones de diseño bastante pequeñas respecto a la generación anterior. Esto no es realmente negativo, pero nos hace preguntarnos cuál es el plan de MediaTek para posicionar estos nuev0os procesadores nuevos SoC.