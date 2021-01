Televisores de 39 pulgadas ideales para para empezar 2021

Muchas interrogantes pasan por nuestra cabeza a la hora de comprar un televisor para el hogar. Y es que, aunque es común que la mayoría pensamos en una pantalla inmensa para ver nuestros programas favoritos, esto no es siempre lo más conveniente.

Los televisores de 39 pulgadas pueden no parecer un objeto de deseo en el mercado. Sin embargo, aunque las pantallas gigantes tienen un innegable atractivo, todo en ellas es justamente gigante, incluyendo el precio. En este sentido tampoco en menos cierto que la comodidad, flexibilidad y precio de una pantalla de tamaño medio son excelentes argumentos para escoger una. Nosotros buscamos tres de las mejores en relación precio y calidad.

Televisores de 39 pulgadas: ¿Por qué no?

Al momento de salir a comprar un televisor, optar por uno pequeño no tiene que significar el sacrificio de las maravillosas funciones o resolución de imagen que son comunes en los modelos de gran tamaño. Marcas reconocidas como Samsung, LG o Vizio fabrican modelos pequeños, pero con funciones propias de televisores de gamas superiores.

La realidad es que no todo el mundo puede comprar una pantalla 8K de 75 pulgadas. Por un lado puedes contar con el prespuesto, pero no con el espacio. O bien los contrario, tienes el espacio pero no el presupuesto. O simplemente quieres una pantalla adicional para la cocina, o la habitación de los chicos.

Sea cual sea la razón por la que los escojas, 39 pulgadas es un tamaño cómodo y práctico. Y además, aun mantiene un buen espacio de visualización para disfrutar de una buena serie, o una película de estreno. Adicionalmente, si tienes ganas de buscar más opciones aparte de las que te presentamos aquí, te dejamos “esta comparativa dónde encontrarás otros de los mejores modelos de televisores de 39 pulgadas“ sin arruinar tu presupuesto.

Samsung UN39FH5000

El televisor LED Samsung FH5000 Full HD de 39 pulgadas cuenta con un panel LCD con resolución Full HD de 1920 x 1080p, retroiluminación LED y una velocidad de movimiento nítido de 120 permitiendo apreciar detalles nítidos, incluso al ver deportes y películas de acción.

Su característica Wide Color Enhancer Plus mejora aún más la calidad de la imagen al permitirle ver el espectro RGB completo.

VIZIO D39h-CO

Este pequeño de VIZIO, ofrece una calidad de imagen brillante. Esto lo logra gracias a tecnologías como la retroiluminación LED Full-Array que distribuye los diodos de iluminación LED uniformemente detrás de toda la pantalla para ofrecer una luz y un rendimiento de imagen superiores.

LG 39LN5700

Para su pequeña pantalla, proyecta una imagen nítida típica de los modelos de LG. Este en particular, utiliza una luz de fondo de luz directa, que genera un contraste impresionante. Además, se considera una excelente opción para gamers. Es decir, su desempeño es como el de pocos en su segmento del mercado, esto gracias a que LG aumentó la velocidad de su procesador de gráficos integrado para una mejor experiencia gaming.

Si bien en nuestros días, la oferta de televisores incluye modelos costosos con tecnologías de primera y cientos de funciones adicionales, todavía hoy los modelos pequeños resultan una opción conveniente, ya que como hemos visto, su trabajo no los exime de características de calidad, ideales para espacios pequeños o para aquellos que simplemente buscan un televisor.