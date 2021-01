Hoy se puede estar conectado a Internet 24/7. No solo por contar con un plan de datos en el teléfono móvil, sino también porque la mayoría de lugares públicos ya cuentan con una red WiFi abierta.

Centro comerciales, cafés, restaurantes, hasta el transporte público ofrecen una señal de Internet para todos los usuarios, algunos lugares piden una contraseña para ingresar, otros que te registres con tus redes sociales y en algunos casos es totalmente libre.

Hasta este punto todo se lee muy bien, sin embargo, como toda situación, el acceder de manera libre a una red WiFi te puede traer grandes problemas. Sobre todo, puedes correr peligro y podría ser víctima de los ciberdelincuentes que están a la espera de que cometas el más mínimo error para robarte tu información.

Cinco consejos para protegerse al usar una red WiFi pública

Pero entonces, no es que no te debas conectar a ninguna red, sino que deberías tener mucho cuidado y aquí te damos cinco consejos para que estés completamente seguro cuando te conectes a aquella red WiFi gratuita.

1) Contar con un antivirus o un antimalware

este consejo puede sonar reiterativo, pero es necesario mencionarlo porque muchas veces se olvida. Aunque no lo crean, aún millones de usuarios usan sus ordenadores sin un antivirus confiable, y claro, mientras que se encuentren en sus hogares solo tendrían que estar atentos a los virus que están por Internet, pero si se conectan a otra red de Internet podrían estar aún más expuesto, así que si tú eres de los que se confía con la protección del propio ordenador es momento que vayas a adquirir tu antivirus.

2) Usar una VPN (por las siglas en inglés de Virtual Private Network o red privada virtual en español)

La conexión VPN es la forma más rápida y efectiva si buscas aprovechar las redes WiFi de los lugares públicos porque lo que hace es que el tráfico de Internet pase por un túnel encriptado por el que nadie puede acercarse, manteniendo de esta forma tu privacidad y alejándote de los hackers.

3) Evitar el uso de redes públicas para acceder a cuentas importantes

Quizá no lo has notado y alguna que otra vez has accedido a tu cuenta de banco, a tu tarjeta de crédito o has realizado una compra online mientras estuviste conectado a una red pública. Esto, aunque no te haya pasado, puede resultar peligroso y es que a pesar de todo aún no nos tomamos en serio la seguridad, así que la próxima vez que te encuentres conectado a un WiFi del que desconozcas su propietario no accedas a ninguna opción antes mencionada.

4) Desconecta los dispositivos de la red WiFi

Esta es otra acción que pocas veces se realiza. Cuando dejes de usar la red es importante que la desconectes o le des a la opción “olvidar”.

5) Usar diferentes contraseñas

Este consejo aplica para toda ocasión, en caso hayas sido el punto de un hacker, lo ideal es que tengas diferentes contraseñas, para que en el caso de que te robe alguna cuenta no pueda ingresar a las otras.

Estos son algunos consejos para que aproveches tu estancia en lugares públicos mientras navegas por Internet, recuerda que lo más importante es proteger tus datos sobre todo cuando se trate de cuentas bancarias o de cuentas personales.