Apple TV llegará a Chromecast con Google TV a partir de 2021

Google anunció que la aplicación Apple TV pronto llegará a la última versión del dispositivo Chromecast con Google TV.

Apple TV llegará a Chromecast gracias al acercamiento entre Apple y Google en lo que respecta a la transmisión de contenidos. Finalmente, a partir de 2021, podrás ver los videos de Apple TV+ e iTunes en los dispositivos Chromecast.

Con esto, Google confirmó que los usuarios de Google TV podrán disfrutar de la aplicación de Apple TV en sus dispositivos a principios del próximo año. La noticia llega sólo una semana después de que Google anunció que sus altavoces inteligentes serán compatibles con Apple Music.

Incluso, con Apple TV en Chromescast podrás acceder a tu biblioteca de películas y programas de televisión comprados en iTunes. Y si eres un suscriptor de Apple TV+, también podrás ver toda la lista de programas y películas originales de Apple, desde The Morning Show y Ted Lasso hasta On The Rocks y Greyhound.

Apple TV llegará a Chromecast

La aplicación Apple TV llegó a un número cada vez mayor de dispositivos, incluyendo televisores LG, Samsung y Sony, reproductores de streaming de Amazon y Roku y, más recientemente, consolas de Xbox y PlayStation.

Anunciado en el evento de hardware de otoño de Google a principios de este año, el Chromecast de 50 dólares con TV es compatible con aplicaciones de streaming de empresas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu y HBO Max.La aplicación de Apple TV había sido una de las aplicaciones que faltaba en la nueva línea de Chromecast, pero no por mucho tiempo.

Quedó por confirmar la disponibilidad del HDR

Google no especificó si la aplicación Apple TV para Chromecast sería compatible con HDR (incluyendo Dolby Vision) o con Dolby Atmos. La aplicación Apple TV en otras plataformas sí es compatible con HDR y Dolby Atmos, y el Chromecast es capaz de transmitir contenido HDR10, HDR10+ y Dolby Vision, además de audio Dolby Atmos inmersivo. Hemos contactado con Google para obtener más detalles.