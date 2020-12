Cómo elegir una tarjeta de memoria para la Nintendo Switch

Con apenas 32GB, el almacenamiento interno del Nintendo Switch es prácticamente inútil. Por tanto, buscar una tarjeta microSD para expandi su capacidad de almacenamiento es una olbligación. Aquí te damos una opción.

Elegir una tarjeta de memoria para la Nintendo Switch es, básicamente, una de las primeras tareas para sus dueños debido a su almacenamiento limitado.

De hecho, la Switch viene con apenas 32GB de almacenamiento interno. Lo que no es mucho considerando que parte de ese espacio de almacenamiento es usado por el propio sistema. Es posible que puedas descargar varios juegos y aplicaciones, pero si estás buscando guardar gameplays, y descargar títulos completos necesitarás más espacio de almacenamiento. Mucho más.

Cómo elegir una tarjeta de memoria para el Nintendo Switch

Hay tarjetas microSD que vienen en una variada gama de capacidades de almacenamiento. El Nintendo Switch puede soportar tarjetas de hasta 2TB de capacidad. Lo cual es estupendo, considerando que las otras consolas en el mercado viene con capacidades de 512GB para arriba. Por otro lado, resulta que las tarjetas microSD normales no llegan a los 2TB. Puede que esté disponible en el futuro, pero lo mejor que puedes encontrar ahora es una tarjeta de 1TB.

Determina cuánto espacio adicional necesitas

Es cierto que el almcenamiento nunca sobra. Pero también es cierto qu determinar cuánto almacenamiento adicional necesitas depende de tus preferencias. Es deir, ¿prefieres comprar copias físicas de los juegos o descargarlos de Internet?

Si prefieres comprar copias físicas, una tarjeta de menor capacidad como una tarjeta microSD de 16GB o 32GB debería estar bien. La ventaja de comprar copias físicas de tus juegos es que ahorras capacidad de almacenamiento para otras cosas. Ten en cuenta que algunos títulos pueden no estar disponibles físicamente y solo se pueden descargar.

En cambio, si planeas descargar muchos juegos, probablemente necesites una tarjeta de gran capacidad como una microSD de 128GB, 256GB o hasta de 512GB. Podrás almacenar suficientes juegos y se cargarán más rápido ya que son tarjetas de mayor rendimiento. Para un uso moderado, una tarjeta microSD de 32GB o 64GB te servirá.

Considera las velocidades de transferencia

Otra cosa que debes considerar al elegir una tarjeta de memoria para el Nintendo Switch es su velocidad de transferencia.Por ejemplo, Fabricantes como Kingston ofrecen modelos con velocidades de lectura de 170MB/seg y velocidades de escritura de 90MB/seg con capacidades de hasta 512GB. Lo cual es suficiente para un acceso rápido a tus juegos y podrás descargar incluso juegos de alta demanda como Call of Duty.

Durabilidad

Otro punto muy relevante es su durabilidad. Para ello, debes optar por referencias de alta resistencia y que sea resistente. Algunos fabricantes respaldan sus productos por una garantía de por vida y tiene soporte técnico gratuito para que confíes en que no tendrás que preocuparte por almacenamiento y rendimiento durante los próximos años.

Por ejemplo, la Canvas Go! Plus de Kingston es una tarjeta microSD óptima para los jugadores que aman el contenido y los juegos descargables, pero no quieren comprar varias tarjetas o lidiar con tiempos de carga prolongados. Con capacidades de 64GB, 128GB, 256GB y 512GB, puedes elegir la tarjeta microSD adecuada para todas tus necesidades de juegos y almacenamiento.