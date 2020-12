Firefox está en peligro: Mozilla sigue reduciendo su tamaño

La cuota de mercado de Firefox no para de bajar, Mientras que la Fundación Mozilla siguió haciendo recortes de personal y decidió dejar sus oficinas de Mountain View, California.

Firefox está en peligro y aunque el navegador en sí sigue siendo bueno, cada vez menos personas lo usan. Y la Fundación Mozilla parece estar metiéndose en problemas financieros más profundos.

Mozilla y Firefox siguen realizando un trabajo importante. Solo hay que mirar los lenguajes JavaScript, Rust y WebAssembly. También son campeones de la seguridad y la privacidad. Proyectos como DNS-over-HTTPS (DoH) y las mejoras en la seguridad en general fueron grandes.

Pero en 2020 Mozilla despidió a numerosos desarrolladores.

Firefox está en peligro ¿cuál es el estado de Mozilla?

Al principio, Mozilla despidió a algunos de sus empleados más antiguos. Dichos empleados no eran meros oficinistas. Eran desarrolladores de alto nivel. Como el caso de Liz Henry, entonces directora de lanzamiento de Firefox, hoy en día es la directora principal de lanzamientos de Twitch.

Eso fue malo. Entonces, en agosto, Mozilla despidió a casi un cuarto de su personal. El equipo de Rust fue particularmente afectado.

Mitchell Baker, CEO de la Corporación Mozilla y Presidente de la Fundación Mozilla, culpó de esta última ronda a la pandemia del coronavirus. Baker añadió “que el viejo modelo en el que todo era gratis tiene consecuencias, significa que debemos explorar un rango de diferentes oportunidades de negocio e intercambios de valor alternativos“.

Mozilla no creyó necesario mencionar estos recortes en su informe financiero y documentos asociados. También vale la pena señalar que en el informe de la Fundación Mozilla de 2019, en el Formulario 990, la Fundación Mozilla sin fines de lucro – no la comercial Mozilla Corp. – reportó 28,4 millones de dólares en ingresos y 21,9 millones de dólares en gastos, por lo que la propia Fundación estaba en un delicaso equilibrio.

El verdadero problema con Mozilla

No obstante, el mayor problema que Mozilla no abordó en su informe anual, no fue el recorte de personal. Sino la caída constante de la cuota de mercado de su navegador web.

La cuota de mercado de Firefox ha estado disminuyendo durante años. Para julio de 2012, Firefox comenzó a alejarse de su marca más alta de todos los tiempos, el 23,75%. Para marzo de 2020, según el Programa de Analítica Digital (DAP) del gobierno federal de los Estados Unidos, que nos da un recuento de los últimos 90 días de visitas al sitio web del gobierno de los Estados Unidos, la cuota de mercado de Firefox había caído a un mero 3,6%. A partir del 9 de diciembre de 2020, sólo unos meses más tarde, la cuota de Firefox se redujo a sólo el 3,4%.

Además de eso, Firefox sólo tiene una parte del mercado de las computadoras de escritorio. Y sus números de teléfonos inteligentes nunca han sido buenos.