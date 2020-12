Lo primero que se piensa cuando se habla de un juego multijugador para PC es en World of Warcraft, Fortnite o League of Legends, por ejemplo. No obstante, si eres una persona con gustos más clásicos, también puedes jugar en tu PC con otros jugadores, gratis. Aquí te decimos cómo.

Jugar a juegos de mesa gratis en tu PC parece contradictorio, pero la nueva normalidad y el distanciamiento social nos ha llevado a crear nuevas formas de disfrutar juegos clásicos utilizando la tecnología.

Si algo nos enseñó 2020, es que las personas encontrarán soluciones para interactuar en todo lo que hacen. Lo vimos con el auge de las herramientas para el teletrabajo, el incremento del consumo de datos para aplicaciones de mensajería y en el aumento sustancial de los juegos de PC multijugador.

Sobre eso último, es evidente que la atención se ha centrado en juegos modernos como Fortnite, Free Fire, Among Us y League of Legends, por nombrar algunos. Pero, ¿qué hay de los clásicos? y no nos referimos a clásicos digitales como Tetris, Pac-Man, o Space Invaders. Hablamos de los primeros y verdaderos clásicos multijugador: los juegos de mesa.

Jugar a juegos de mesa gratis en tu PC

Pues bien, la buena noticia es que la tecnología también permitió seguir disfrutando de clásicos juegos de mesa como Parchís, Dominó, Bingo, Damas, entre otros, directamente en tu PC. Y no solo jugarlos, sino también compartir y competir con otros jugadores mientras lo haces.

Para tal fin existen páginas como https://www.fr9.es que tienen en su biblioteca juegos de mesa clásicos para disfrutar directamente desde tu computadora. A continuación te explicamos el paso a paso.

Para empezar, debes dirigirte a la página principal.

Luego, se te solicitará iniciar sesión utilizando tu perfil de Google o el de Facebook.

Una vez que hayas realizado el ingreso con tu cuenta, el servicio te enviará un correo de confirmación.

Al aceptarlo, ya tendrás la posibilidad de elegir alguno del clásicos juegos de mesa disponibles en la plataforma para jugarlos con otros usuarios, em tiempo real.

Lo último es elegir el avatar que más te guste y listo ¡A jugar!